Sion kehrt gegen Basel in der 24. Runde der Super League zum Siegen zurück.

Pech bei den Gästen: Die Basler müssen gleich dreimal verletzungsbedingt wechseln.

Im anderem Donnerstagspiel schlägt Leader Thun Lausanne 5:1.

Nach vier Unentschieden in Serie hat es für Sion mit dem Sieg geklappt. Die Sittener schlugen Basel im heimischen Tourbillon dank Toren von Ilias Chouaref und Jan Kronig 2:0. Beide Tore fielen nach stehenden Bällen.

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen den beiden vor rund drei Wochen hatte der FCB einen Blitzstart hingelegt: Bereits nach vier Minuten hatte Flavius Daniliuc nach Vorarbeit von Xherdan Shaqiri zur Führung getroffen. Auch diesmal standen die beiden Basler Stammspieler im Mittelpunkt – allerdings aus weniger erfreulichen Gründen. Denn beim FCB schlug die Verletzungshexe erbarmungslos zu.

Drei verletzungsbedingte Wechsel

Als Shaqiri in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Freistoss aus rund 30 Metern wuchtig aufs Tor brachte, den der stark reagierende Anthony Racioppi glänzend parierte, deutete noch nichts darauf hin, dass es seine letzte Aktion des Spiels sein würde. Doch nach der Pause blieb der 34-jährige Offensivmann in der Kabine, da es ihm in der Wade gezwickt hatte.

Die Szene passte ins Bild: Die Basler gingen nach ihrer dritten englischen Woche in Serie auf dem Zahnfleisch. Stephan Lichtsteiner hatte deshalb mit Dominik Schmid und Bénie Traoré zwei Stammkräfte zunächst geschont. Doch die Entlastung währte nur kurz. Bereits nach 20 Minuten signalisierte Daniliuc, dass es für ihn nicht weiterging. Ausgerechnet ein Innenverteidiger – auf jener Position also, auf der der FCB nach den Winterabgängen von Adrian Barisic und Jonas Adjetey ohnehin dünn besetzt ist. So kam Schmid unverhofft – und auf einer für ihn ungewohnten Position – doch noch zu einem frühen Einsatz. Nach Daniliuc und Shaqiri erwischte es auch Kevin Rüegg, der vom Platz humpelte (52.).

Durch die vielen unfreiwilligen Wechsel wollte es bei den Gäste nie richtig mit dem Zusammenspiel klappen. Hinten präsentierten sie sich zudem zu anfällig. Beim ersten Gegentor kurz vor der Pause hatte man Chouaref nach einem Sittener Freistoss völlig alleine gelassen (41.), später konnte auch Kronig den Ball nach einer Ecke im Tor unterbringen. Und dank Goalie Marwin Hitz, der mehrfach stark reagierte, ging die Basler Pleite nicht höher aus.

So geht's weiter

Sion reist am Sonntag zu Leader Thun (14:00 Uhr), der FCB empfängt gleichentags Lugano (16:30 Uhr).

Super League