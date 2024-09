Der FC Zürich besiegt in der 8. Runde der Super League zuhause Sion mit 1:0 und ist zusammen mit Luzern und Lugano an der Tabellenspitze (je 17 Punkte).

Für die Entscheidung sorgt Mariano Gomez per Kopfball nach einem Freistoss schon in der 17. Minute.

Sion scheitert in den Schlussminuten gleich 2 Mal an der Latte.

In den anderen Spielen vom Sonntag jubeln Lugano (gegen Winterthur) und Luzern (gegen Basel) über Heimerfolge.

Mit einer 1:4-Packung war der FC Zürich am letzten Dienstag von St. Gallen heimgeschickt worden. Vor dem Duell mit Sion stellte sich also die Frage, wie die vom ehrgeizigen Ricardo Moniz trainierten Zürcher auf die erste Saisonniederlage reagieren würden.

Die Antwort in Kürze: Mit einem knappen 1:0-Heimsieg, der den FCZ zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze bringt – zusammen mit Luzern und Lugano. Hauptverantwortlich für diese 3 Punkte war Innenverteidiger Mariano Gomez. Der im Juli von der 2. Mannschaft von Atletico Madrid gekommene Argentinier köpfelte sein Team in der 17. Minute nach einem Freistoss von Mounir Chouiar in Front und letztlich zum Sieg.

00:37 Video Gomez köpfelt den FCZ zum Sieg Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Sittener Chancenwucher

Doch dieser Sieg – der 1. Heimerfolg der Zürcher gegen Sion seit April 2022 – war keineswegs ungefährdet. Nach dem Seitenwechsel hatte sich der 1:1-Ausgleich mehrmals angedeutet. Der FCZ liess die Gäste aus dem Wallis erstaunlich oft in die Nähe des eigenen Strafraums kommen. Die Sittener müssen sich nach dem Schlusspfiff vorwerfen lassen, nicht mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht zu haben.

Spielmacher Anton Mirantschuk, Sions prominentester Name, war in den ersten Minuten des 2. Durchgangs der auffälligste Akteur auf dem Letzigrund-Rasen:

48. Minute: FCZ-Goalie Yanick Brecher wehrt einen Freistoss von Mirantschuk in die kurze Ecke unkonventionell mit dem rechten Fuss ab.

FCZ-Goalie Yanick Brecher wehrt einen Freistoss von Mirantschuk in die kurze Ecke unkonventionell mit dem rechten Fuss ab. 51. Minute: Mirantschuk versucht, Brecher mit einem hohen Versuch zu überlisten. Der Ball landet nicht im, sondern auf dem Tornetz.

Mirantschuk versucht, Brecher mit einem hohen Versuch zu überlisten. Der Ball landet nicht im, sondern auf dem Tornetz. 54. Minute: Mirantschuk verpasst es nach einer schönen Einzelleistung Sorgic vor dem Tor zu bedienen. Dieser hätte nur noch den Fuss hinhalten müssen, um auszugleichen.

Sion 2 Mal an die Latte

Nach einer rund 20-minütigen Verschnaufpause ohne Reaktion seitens des Heimteams nahm Sion weitere Anläufe in Richtung FCZ-Tor und kam dem nun längst verdienten Ausgleich in der 81. Minute am nächsten. Der Brasilianer Baltazar knallte den Ball mit einem Volley an die Lattenoberkante.

00:53 Video Sion scheitert gleich zweifach am Querbalken Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Das war aber noch nicht der letzte Höhepunkt. Gegen Ende des Spiels schien der FC Zürich um den Ausgleich fast zu betteln. Doch weil auch in der 4. Minute der Nachspielzeit Sion in der Person von Théo Bouchlarhem zu hoch, nämlich erneut an den Querbalken, zielte, durfte sich der FCZ über die Rückkehr auf die Siegerstrasse freuen.

Schliessen 01:34 Video Kryeziu: «Wir müssten das Spiel besser kontrollieren» Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden. 01:34 Video Hefti: «Wir waren zu wenig effizient» Aus Sport-Clip vom 29.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

So geht es weiter

Vor der Nati-Pause empfängt der FCZ am kommenden Sonntag, erneut um 14:15 Uhr, Lugano. Einen Tag zuvor begrüssen die Sittener um 18:00 Uhr Yverdon-Sport im Tourbillon.