Im Kampf um die Europacup-Plätze hinter Meister FC Basel hofft am Donnerstagabend ein Super-League-Quartett, endlich wieder Fahrt aufnehmen zu können.

Servette vs. Lugano und YB vs. Luzern: Darf es etwas mehr sein?

Super League am Donnerstag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Eher Stillstand als etwas anderes Servette und die Young Boys brachten am Sonntag nur ein 0:0 zustande. Platzt im Endspurt der Knoten? KEYSTONE/Peter Klaunzer

Der FC Basel ist der hiesigen Konkurrenz enteilt – und dahinter entwickelt sich ein Schneckenrennen bei der Ausmarchung darüber, wer nach der Sommerpause die Schweiz nebst dem Meister in den europäischen Wettbewerben vertreten darf. Zum Abschluss des 36. Super-League-Durchgangs kommt es am Donnerstag in der Champions Group zu diesen Affichen:

Servette vs. Lugano

YB vs. Luzern

Die Mannschaften, die geschlossen die Ränge 2 bis 5 belegen und durch 4 Zähler getrennt sind, bleiben also unter sich. Sie alle vereint, dass sie sich jüngst beim Äufnen ihres Punktekontos äusserst umständlich anstellten, ja in dieser Hinsicht geradezu Körnchenpicker waren. Die nackten Zahlen dazu:

Lugano (5./54 Punkte): Dass der letzte Meisterschaftssieg, ein 2:0 bei Luzern am 4. Mai, im Direktvergleich aus diesem Quartett am wenigsten lang zurückliegt, ist alles andere als eine Auszeichnung. Eher unterstreicht dies, wie sehr sich die anderen in einer Schaffenskrise befinden. Nach diesem Aufflackern standen die «Bianconeri» dafür bei Basels Meister-Gala letzten Samstag (5:2 trotz 48-minütiger Unterzahl) gewissermassen Spalier. Und davor hatte Lugano selbst im Kampf um die nationale Nummer 1 mit nur 1 Zähler aus 3 Partien die Felle davonschwimmen sehen.

Luzern (4./52): Die Innerschweizer ergatterten sich nach dem 1:2 bei Servette und dem 0:2 daheim gegen Lugano jüngst beim 1:1 gegen Lausanne immerhin wieder ein Pünktchen. Vor diesem Tief hatte es dafür Mitte April einen veritablen 5:0-Paukenschlag gegen die Young Boys gegeben. Wiedersehen am Donnerstag – diesmal allerdings auf Kunstrasen – macht also Freude ...

Young Boys (3./54): Die Verunsicherung vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCL ist bei den Hauptstädtern aus einem weiteren Grund immens. Inklusive dem blamablen Out im Cup-Halbfinal (0:1 nach Verlängerung gegen den FC Biel aus der Promotion League) steht der entthronte Champion schon bei drei sieglosen Matches de suite. Die Auftritte in der Champions Group – ein 2:3 bei Lausanne und eben das 0:0 in Genf – waren bislang wenig ertragreich und erquickend.

(3./54): Die Verunsicherung vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCL ist bei den Hauptstädtern aus einem weiteren Grund immens. Inklusive dem blamablen Out im Cup-Halbfinal (0:1 nach Verlängerung gegen den FC Biel aus der Promotion League) steht der entthronte Champion schon bei drei sieglosen Matches de suite. Die Auftritte in der Champions Group – ein 2:3 bei Lausanne und eben das 0:0 in Genf – waren bislang wenig ertragreich und erquickend. Servette (2./56): Die «Grenats» besiegelten am Sonntag durch das torlose Heim-Remis gegen YB den Titel zugunsten des FCB. Eine Woche davor hatte das Team von Coach Thomas Häberli «Rot-Blau» durch ein empfindliches 1:5 im St. Jakob-Park bereits auf die Zielgerade in der Meister-Entscheidung geschickt und sich selbst der letzten Chance beraubt.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Donnerstagspartien mit Anpfiff je um 20:30 Uhr können Sie auf unserer Webseite mittels Liveticker verfolgen. Um 23:20 Uhr folgt auf SRF zwei die Sendung «Super League – Highlights» mit den Zusammenfassungen.

Entsprechend dürfte sich am Donnerstagabend für sämtliche engagierte Mannschaften folgende Frage stellen: Darf es etwas mehr sein? Fast schon wie in der Metzgerei an der Vitrine, wenn die Bestellung wie folgt quittiert wird: «Dörf's es bitzli meh si?»

Service zur Super League