YB schlägt in der vorletzten Runde der Super League zu Hause Basel auch dank den Doppelpackern Cedric Itten und Christian Fassnacht 6:2.

In einem packenden Duell in der Championship Group ringt der alte den neuen Meister in der Schlussphase nieder.

In den weiteren Partien vom Sonntag duellieren sich Lausanne und Lugano sowie Luzern und Servette (16:30 Uhr live auf SRF zwei).

Der Saisonendspurt, er scheint die Zeit von Cedric Itten zu sein. Gegen Luzern war er 3 Tage zuvor für die Schlussphase eingewechselt worden und hatte das späte 2:1 erzielt. Diesen Schwung konnte Itten, gegen Basel in der Startelf, konservieren. Beim spektakulären 6:2-Heimerfolg im Spitzenduell gegen den frischgebackenen Meister schnürte Itten einen Doppelpack.

Legende: Zwei Ex-Basler für ein Berner Halleluja Darian Males und Cedric Itten schenken ihrem früheren Klub 3 Gegentore ein. Keystone/Peter Klaunzer

Basel: Einbruch statt Ausgleich

Gerade einmal 22 Sekunden nach Wiederanpfiff stand Itten goldrichtig und netzte mit seinem 2. Tor des Tages zum 3:1 ein. Basel musste sich vom 2-Tore-Rückstand erst etwas berappeln, erspielte sich dann aber durchaus gute Chancen. Wie so oft orchestriert von Xherdan Shaqiri war jeweils Keeper Marvin Keller oder im Falle von Metinho (51.) der Pfosten im Weg. Es dauerte bis zur 72. Minute, dann stach der Super-Joker: Kevin Carlos, erst zwei Minuten zuvor eingewechselt, traf nach Vorlage von Philip Otele zum 2:3.

Nun waren die Gäste endgültig am Drücker. Doch das offensive Schlussfeuerwerk blieb unbelohnt. Im Gegenteil: Christian Fassnacht machte nach einem Abpraller, bei dem Marwin Hitz keine gute Figur machte, mit dem 4:2 den Deckel drauf (86.). In der Folge zeigte Basels Defensive Auflösungserscheinungen. Auch Chris Bedia (89.) reihte sich noch unter die Torschützen, Fassnacht doppelte mit seinem 11. Tor im 17. Spiel nach (93.).

Den FCB wird die Niederlage primär in der Ehre verletzen, während YB mit dem Prestigesieg die Chancen auf Rang 2 am Leben erhielt.

Erst trifft Ajeti, dann zwei Ex-Basler

Die Teams hatten sich nicht lange mit Abtasten aufgehalten. Schon nach 6 Minuten zappelte der Ball im Berner Netz. Albian Ajeti, der erst Anfang Mai eine seit November andauernde Durststrecke beendet hatte, erzielte sein 4. Tor in den letzten 3 Spielen. Per Kopf eröffnete er nach Flanke von Marin Soticek das Skore. Diese Führung hatte gerade einmal 3 Minuten Bestand. Auf der anderen Seite war es der Ex-Basler Itten, der ebenfalls per Kopfball ausglich.

Nach einem von Fouls und Rudelbildungen dominierten Abschnitt und kurzer Druckphase der Gäste rückte der nächste Ex-FCB-Akteur in den Vordergrund. Nach einem Corner gelangte der Ball zu Darian Males, der problemlos zum 2:1 traf (29.). Der in die Startelf zurückgekehrte Shaqiri hätte beinahe vor der Pause noch den Ausgleich erzielt. Sein Freistoss nahe dem Strafraum ging nur knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite zischte ein Itten-Kopfball am Basler Gehäuse vorbei.

Laupers Schrecksekunde

Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld war Sandro Lauper. Der YB-Verteidiger war heftig mit Mitspieler Loris Benito zusammengestossen. Er musste nach kurzer Bewusstlosigkeit vom Platz transportiert werden, während Benito mit einbandagiertem Kopf weiterspielen konnte.

So geht's weiter

Die Young Boys reisen am Samstag zum Abschluss nach Lugano (18 Uhr live auf SRF zwei). Meister Basel beschliesst seine Saison mit dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Luzern, ehe am 1. Juni der Cupfinal gegen Biel ansteht.

