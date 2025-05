1:1 – Lausanne und Lugano treten an Ort

Das Spiel Lausanne vs. Lugano im Rahmen der 37. Runde der Super League bringt beim 1:1 im Stade de la Tuilière keinen Sieger hervor.

Somit machen beide Teams keine Sprünge, halten sich aber im Rennen um eine Europacup-Teilnahme bzw. um den 4. Schlussrang.

In den anderen Sonntagspartien der Championship Group zündet YB gegen Meister Basel ein kleines Feuerwerk, Servette bezwingt Luzern.

Lausanne und Lugano treten im Schneckenrennen um die europäischen Plätze an Ort. Beim Direktduell lag nicht mehr als je ein Punkt drin – mager war auch die gebotene Fussballkost im Waadtland. Ein Formhoch im Saison-Endspurt sieht definitiv anders aus: Die ambitionierten Tessiner stehen bei lediglich einem Vollerfolg und zwei Unentschieden aus den letzten sieben Partien.

Die Elf von Ludovic Magnin hat mittlerweile schon 3 Matches nicht mehr siegreich gestalten können. Dabei war sie beim Gastspiel des FC Lugano die bessere Mannschaft, verpasste es aber im Kampf um mindestens die Conference-League-Qualifikation entscheidend vorzulegen. Immerhin: Durch die Niederlage Luzerns zuhause gegen Servette ist diesbezüglich noch nichts verloren. Lugano (4.) und Lausanne (5.) machten in der Tabelle sogar beide einen Rang gut.

Das Trio trennt ein einziger Zähler. Darum darf am Sonntagabend in der Waadt beidseits trotzdem von einem gewonnenen Punkt gesprochen werden.

Lausanne gefährlicher, aber nicht zwingend genug

Lausanne war in der 27. Minute verdient in Führung gegangen. Nach vertändeltem gegnerischem Einwurf kam Fousseni Diabaté von ausserhalb des Strafraums frei zum Abschluss und demonstrierte auf dem Weg zum 1:0 ein kleines Kabinettstückchen. Nach einer Finte hämmerte er den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuss mittels strammen Schusses in die Maschen. Es war dies Diabatés 7. Saisontor.

Es schien, als hätten die Platzherren die Partie unter Kontrolle. Prompt wähnten sie sich wohl zu früh in der Kabine zum Pausentee. Im Anschluss an einen Corner hatte Morgan Poaty bei der Abwehr eines Kopfballs nämlich den Arm zu Hilfe genommen. Anto Grgic versenkte den glasklaren Penalty abgeklärt zum 1:1-Ausgleich. Es war dies ein reichlicher Lohn für davor komplett ungefährliche «Bianconeri».

Der zweite Abschnitt bot kaum noch nennenswerte Szenen, weshalb sich am Spielstand nichts mehr änderte. Und so kam es in dieser Affiche zum ersten Unentschieden seit Dezember 2020.

Ein letzter Spieltag ist ausstehend

Am Samstag, 18:00 Uhr, stellen sich die beiden Mannschaften ihren letzten Aufgaben in der Meisterschaft 2024/25. Auf Lausanne wartet das Romand-Derby bei Servette, die Tessiner empfangen zum Abschluss die Young Boys (ab 17:40 Uhr live auf SRF zwei zu sehen).

Der Startschuss zur kommenden Super-League-Saison fällt dann übrigens zwischen dem 25. und 27. Juli.

