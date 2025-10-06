Beim FC Luzern reifen viele Talente zu Schlüsselspielern heran. Das kommt auch der Schweizer Nati zugute.

Was haben Ardon Jashari, Ruben Vargas, Jonas Omlin, Filip Ugrinic und Luca Jaquez gemeinsam? Sie alle durchliefen die Jugendabteilung des FC Luzern und wurden früher oder später für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Und das geschieht mit einer Regelmässigkeit, dass längst nicht mehr von Zufall die Rede sein kann.

Luzern-Sportchef Remo Meyer kann sich den «Lauf» gut erklären: «Da braucht es sehr viel Stabilität in der Nachwuchsabteilung, extrem kompetente Leute und das gegenseitige Interesse.»

Was aber genauso wichtig sei: «Ein Trainer, der mutig ist und Geduld mitbringt und den Jungen auch Vertrauen schenkt. So können die Jungen mehr Verantwortung übernehmen und sind dadurch später einmal parat für den Schritt ins Ausland», so Meyer weiter.

Die nächste Garde steht schon bereit

Das jüngste Beispiel ist Jaquez, den es im vergangenen Februar zum VfB Stuttgart in die Bundesliga gezogen hatte – und der letzten Donnerstag erstmals für die A-Nati aufgeboten wurde: «Es ist ein sehr schönes Gefühl. Es ist wie eine kleine Auszeichnung für die geleistete Arbeit», so der 22-jährige Innenverteidiger.

Neben Jaquez gehört auch Adrian Bajrami erstmals der höchsten SFV-Auswahl an. Der 23-Jährige wurde zwar nicht von den «Leuchtenstädtern» ausgebildet, gleichwohl hat Luzern-Trainer Mario Frick Einfluss auf seine Entwicklung, indem er dem Abwehrspieler viel Vertrauen schenkt.

Beim FC Luzern denkt man nicht daran, vom Erfolgsmodell abzuweichen – warum auch? Die nächsten möglichen Nati-Juwelen stehen schon bereit: Sascha Britschgi wechselte im Sommer von Luzern zu Parma. Er gehört wie Bung Meng Freimann und Severin Ottiger bereits der U21-Nati an.

Ruben Dantas Fernandes und Leny Meyer (aktuell beim VfB Stuttgart II), die ebenfalls die Jugendstufen des FCL durchlaufen haben, dürfen sich auf Pikett bereithalten.

Ferreira bald Schweizer Natispieler?

Und dann wäre da auch noch Lucas Ferreira: Der 18-jährige Shootingstar erlebt mit vier Toren in acht Spielen einen Traum-Start in seine Super-League-Debütsaison in Luzern. Aktuell ist der Mittelfeldspieler U20-Nationalspieler Portugals, doch es ist angesichts der Konkurrenz in der «Seleção» nicht ausgeschlossen, dass er dereinst dem Lockruf von Murat Yakin folgt – und damit unterstreicht: Luzerner Talente und die Nati, das geht Hand in Hand.