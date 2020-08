Die Fussballklubs haben sich in der Corona-Zeit daran gewöhnen müssen, flexibel zu sein. Dies gilt nun auch für Vaduz. Der Challenge-Ligist hat die Saison auf dem 2. Platz beendet und darf nun in der Barrage gegen den Zweitletzten der Super League (Sion oder Thun) um den Aufstieg spielen.

Eigentlich wäre das Hinspiel der Barrage auf diesen Freitag und das Rückspiel auf den kommenden Montag terminiert. Weil aber unter der Woche auch noch die Cup-Viertelfinals stattfinden, kann an diesem Termin nicht in jedem Fall festgehalten werden.

Denn sollte Sion auf dem Barrage-Platz bleiben, müssten die Walliser am Donnerstag im Cup und einen Tag später in der Barrage antreten. Deshalb hat die Liga einen Ausweichtermin festgelegt: In diesem Fall fände die Barrage am Montag (10.8.) und Donnerstag (13.8.) statt.

Im Cup dürfte es noch zu weiteren Termin-Kollisionen kommen. Dies hängt vor allem vom Auftritt des FC Basel in der Europa League ab. Sollte sich der FCB für das Final-Turnier qualifizieren, müssten die Cup-Halbfinals, für die sich Basel bereits qualifiziert hat, verschoben werden.