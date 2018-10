Lugano bringt im Heimspiel gegen Thun ein 2:1 über die Zeit und sichert sich 3 Punkte.

Die Berner Oberländer stehen dem Ausgleich mehrfach nahe, haben aber bei Pfostenschüssen Pech.

In der Tabelle rücken die Luganesi bis auf 2 Punkte an die Thuner heran.

Siege feiern auch St. Gallen gegen Zürich und Luzern gegen Xamax.

Nach 95 Minuten hatte Lugano es geschafft. Der 2. Sieg im 3. Spiel unter Trainer Fabio Celestini war Tatsache. Der Erfolg der Tessiner stand aber bis zum Schluss auf der Kippe. Die Thuner drückten in der 2. Halbzeit vehement auf den Ausgleich, entweder fehlte es ihnen aber an Effizienz oder dann hatten sie Pech:

53. Minute: Dejan Sorgic lenkt eine Flanke von Matteo Tosetti an den Pfosten.

Dejan Sorgic lenkt eine Flanke von Matteo Tosetti an den Pfosten. 80. Minute: Tosetti kommt im Strafraum frei zum Abschluss. Sein Flachschuss landet aber ebenfalls am Pfosten.

Tosetti kommt im Strafraum frei zum Abschluss. Sein Flachschuss landet aber ebenfalls am Pfosten. 87. Minute: Roy Gelmi kommt nach einer Tosetti-Flanke aus 3 Metern zum Kopfball, setzt seinen Versuch aber über die Latte.

Lugano reichte damit eine gute 1. Halbzeit, um die 3 Punkte einzufahren. Die Tessiner waren optimal in die Partie gestartet. Bereits nach 64 Sekunden schoss Carlinhos die Gastgeber auf Zuspiel von Alexander Gerndt in Führung. Nach dem Ausgleich durch Tosetti war es in der 38. Minute der Schwede Alexander Gerndt, der für die neuerliche Führung sorgte.

In der 2. Halbzeit zog sich Lugano zurück und überliess den Thunern das Spieldiktat. Diese Passivität hätte sich beinahe noch gerächt. Schliesslich brachten die Tessiner den Sieg aber über die Zeit und sind gegen Thun damit seit 6 Spielen ungeschlagen.

Lugano rückt näher heran

In der Tabelle bleibt Lugano zwar auf dem 6. Platz. Der Rückstand auf die drittplatzierten Berner Oberländer beträgt aber nur noch 2 Punkte.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 28.10.18, 15:40 Uhr