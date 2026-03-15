Das am Samstag verschobene Super-League-Spiel zwischen St. Gallen und Lugano findet neu am Dienstagabend statt.

Legende: Neuer Anlauf am Dienstag Dann soll es klappen mit der Durchführung der Partie St. Gallen – Lugano. Freshfocus/Nico Ilic

Aufgrund von starkem Schneefall musste die Super-League-Begegnung der 30. Runde zwischen St. Gallen und Lugano am Samstagabend kurz vor dem Anpfiff abgesagt werden. Das Terrain im Kybunpark liess kein reguläres Spiel zu, Schiedsrichter Lukas Fähndrich stufte die Verletzungsgefahr für die Spieler als zu gross ein.

Am Tag danach hat die SFL nun bereits den Nachholtermin bekanntgegeben. Neu soll das Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten am Dienstag, 17. März, um 19:00 Uhr über die Bühne gehen. SRF überträgt das Aufeinandertreffen von St. Gallen und Lugano live.

Déjà-vu für beide Klubs

Kurios: Es war am Samstag nicht das erste Duell zwischen den Ostschweizern und den Tessinern, welches in dieser Saison nicht wie geplant über die Bühne gehen konnte. Anfang November des letzten Jahres war das Spiel in Lugano nach der Pause wegen starken Regens abgebrochen worden. Die Partie wurde zu einem späteren Zeitpunkt in voller Länge wiederholt.