Legende: Mittlerweile hat vor allem einer der beiden gut lachen. Patrick Rahmen (links), der das formstarke Winterthur betreut und hier FCB-Trainer Fabio Celestini begrüsst. Freshfocus/Claudio Thoma

Das einzige Team, das dem FC Basel im St. Jakob-Park (seit 2001) 6 Tore einschenken konnte, ist nach wie vor der FC Winterthur. Was weder Barcelona unter Pep Guardiola noch Real Madrid oder Bayern München gelang, schaffte der FC Winterthur noch als Challenge-League-Team. Damals, im Februar 2021 war die (Schweizer Fussball-)Welt noch eine andere.

Der Cup-Achtelfinal zwischen Basel und Winterthur, bei dem das Heimrecht abgetauscht wurde, fand aufgrund der Corona-Pandemie vor leeren Rängen statt. Der damalige 2. der Super League, der FC Basel, hatte gegen Winterthur, den 6. der Challenge League, vor einer machbaren Aufgabe gestanden. Stattdessen kassierte der FCB eine historische Klatsche.

Gegenläufige Entwicklungen

Seither ist bei den beiden Klubs viel passiert: Die Eulachstädter stiegen in der anschliessenden Saison in die Super League auf. Aufstiegstrainer Alex Frei siedelte ans Rheinknie über und wurde bereits im Frühjahr 2023 entlassen. Der FCB erreichte später noch den Halbfinal der Conference League, Winterthur hielt knapp die Klasse und musste sich wieder auf Trainersuche begeben.

Fündig wurde der FC Winterthur bei einem Basler und ehemaligen FCB-Trainer: Patrick Rahmen. Unter Rahmen ist der FCW seit dem 4. Spieltag besser klassiert als der FCB, der eine erste Baisse unter Fabio Celestini durchmacht. In den letzten 5 Spielen ging Basel 4 Mal als Verlierer vom Platz.

Am Sonntag rief Fabian Frei nach der happigen 1:5-Klatsche in Bern den Abstiegskampf aus. Die Basler müssen sich bei 2 Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz nach hinten orientieren. Im grossen Stil zum Angriff auf Platz 6 zu blasen wäre momentan vermessen, 9 Punkte beträgt der Rückstand mittlerweile.

Winterthur weiter im Hoch

Den 6. Platz belegt seit dem Wochenende Winterthur, das mit einem 2:0-Heimsieg gegen GC den Sprung in die «Championsship Group» schaffte. In den vergangenen 10 Spielen verlor der FCW bei 6 Siegen nur einmal – zu Hause gegen Basel. Am kommenden Samstag gastiert Winterthur in Basel; den Winterthurern bietet sich die Chance auf den ersten Sieg gegen Basel seit dem historischen 6:2 im Februar 2021.

Überrascht bin ich nicht, aber froh, dass es so ist.

Nicht nur in der Meisterschaft ist Winterthur momentan besser als Basel. Als der FCB das Penaltyschiessen gegen Lugano im Cup-Viertelfinal verlor, hatte Winterthur kurz zuvor den FC Zürich geschlagen und war in den Halbfinal vorgestossen.

Angesprochen auf das bisher Erreichte antwortete Rahmen vergangene Woche nüchtern: «Überrascht bin ich nicht, aber froh, dass es so ist.» Man habe mit einer starken Vorrunde den Grundstein für die komfortable Situation gelegt. 3 Punkte: So viel liegt Winterthur vor dem 7. und hinter dem drittplatzierten FC Lugano.