Der FCSG gewinnt im Tourbillon verdient 2:1.

Demirovic (43.) und Görtler (62.) treffen für die Gäste.

Trotz Doumbia-Tor: Sion verliert nach 5 Liga-Siegen wieder.

Basel fertigt FCZ 4:0 ab. YB kommt in Thun nur zu einem 1:1.

In Sion war in den letzten Tagen fast schon etwas Euphorie ausgebrochen. Nach 5 Siegen in der Meisterschaft in Folge lag man punktgleich mit Basel an der Tabellenspitze. Ein Sieg fehlte noch zum Klubrekord aus dem Jahr 1983 (als man 6 Mal am Stück gewann, allerdings saisonübergreifend). Das angestrebte Ziel verpassten die Walliser jedoch deutlich.

Das viel zu passiv agierende Heim-Team trat gegen forsch aufspielende Gäste offensiv lange kaum in Erscheinung. Viel mehr als den Anschlusstreffer von Seydou Doumbia (77.) brachte Sion nicht zustande. Das Team von Coach Stéphane Henchoz zeigte insgesamt eine enttäuschende Leistung.

Drei 21-Jährige brillieren

Ganz anders der Auftrifft der St. Galler. Die allesamt 21-jährigen Ermedin Demirovic, Jérémy Guillemenot und Boris Babic wirbelten die Sion-Abwehr ordentlich durcheinander. 2 Mal hatten sie Erfolg:

43. Minute: Guillemenot spielt Demirovic auf Höhe des Strafraums an. Der Bosnier erzielt in seinem 1. Spiel von Anfang an gleich sein 1. Super-League-Tor. Gegen Servette hatte er zuletzt die ersten 25 Minuten im Trikot der «Espen» bestritten.

Babic zieht wuchtig ab. Sion-Goalie Kevin Fickentscher lässt den Ball nach vorne abprallen, Lukas Görtler steht goldrichtig und schiebt ein.

Gerade von den Leader-Figuren Pajtim Kasami und Valon Behrami kamen kaum Impulse. Die blutjunge Truppe von Coach Peter Zeidler (Durchschnittsalter 22,4 Jahre) versprühte hingegen viel Spielfreude. St. Gallen festigt dank dem 2. Auswärtssieg der Saison den 4. Platz und liegt neu 3 Zähler hinter den drittplatzierten Wallisern.