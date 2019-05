Sion atmet nach Lucky Punch in der 93. Minute auf

Xamax muss wohl in die Barrage

Sion besiegt Xamax in der 34. Runde 1:0.

Bastien Toma erlöst die Walliser in der 93. Minute

Xamax verharrt 2 Runden vor Schluss auf dem Barrage-Platz.

Basel (3:2 gegen Luzern) und der FCZ (3:0 gegen Thun) feiern Heimsiege.

Wie so oft in den letzten Wochen spielte der Fussball auch am Mittwochabend im Tourbillon verrückt. Da gelang dem Heim-Team über die gesamte Spielzeit kaum etwas und dann das: Der eingewechselte Jared Khasa setzte sich nach einem Energieanfall auf der rechten Seite gegen mehrere Xamaxiens durch und bediente auf Höhe des Penalty-Punktes Bastien Toma. Das Eigengewächs stand goldrichtig und traf zum Sieg.

Sion praktisch gerettet

Es sind 3 Punkte, die Sion praktisch den Klassenerhalt sichern. Der Vorsprung auf Xamax beträgt 2 Runden vor Saisonende nun 4 Punkte. Hinzu kommt das günstige Restprogramm.

Das Restprogramm 35. Runde

36. Runde

22.05., 20:00 Uhr

25.05., 19:00 Uhr

GC - Sion

Sion - Thun

Xamax - Lugano

Basel - Xamax



Xamax hingegen muss sich mit dem Gang in die Relegation anfreunden. Das Team des scheidenden Trainers Stéphane Henchoz stand nach Spielende mit leeren Händen da, hätte aber mindestens einen Punkt verdient gehabt.

Xamax hatte mehr vom Spiel

Denn die Gäste besassen die besseren Chancen:

26. Minute: Kemal Ademi scheitert nach perfektem Zuspiel von Raphaël Nuzzolo an Sion-Goalie Kevin Fickentscher.

Kemal Ademi scheitert nach perfektem Zuspiel von Raphaël Nuzzolo an Sion-Goalie Kevin Fickentscher. 57. Minute: Eine Bogenlampe von Ademi klatscht an die Latte.

Eine Bogenlampe von Ademi klatscht an die Latte. 59. Minute: Eine Doppelchance von Mustafa Sejmenovic und Charles-André Doudin bringt nichts ein.

Mit angezogener Handbremse agierten beide Teams. Doch was die Walliser offensiv boten, war Magerkost. Nach dem Pfostenschuss durch Yassin Fortune in der 12. Minute baute Sion stetig ab. Einen einzigen Torschuss brachte das Heim-Team danach zustande – es war ein direkt getretener Eckball in der 80. Minute.

Legende: So sieht Ekstase aus André Neitzke feiert mit den Sion-Fans. Keystone

Nach dem erlösenden Tor von Toma war dies alles Makulatur. Die zuvor völlig verunsicherten Sion-Spieler, Interimscoach Christian Zermatten und Präsident Christian Constantin lagen sich in den Armen. Xamax dagegen muss Lehrgeld zahlen. In der 93. Minute hatten sich die Neuenburger auskontern lassen.

GC-Abstieg noch nicht amtlich Weil das Urteil nach dem Spielabbruch der Partie Luzern - GC noch aussteht, stehen die Zürcher noch nicht offiziell als Absteiger fest. Am Donnerstag tritt der Rekordmeister bei YB an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.05.2019, 19:40 Uhr