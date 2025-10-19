Sowohl von YB als auch von St. Gallen ist am Sonntag im Wankdorf eine Leistungssteigerung nötig.

Legende: Hatte Zeit zum Nachdenken Giorgio Contini. Pascal Muller/freshfocus

Zweimal hat es in dieser Saison bereits ein 5:0 gegeben. Beteiligt waren dabei unter anderem die beiden Teams, die am Sonntag im Wankdorf aufeinandertreffen. Allerdings mit unterschiedlichen Erinnerungen. Das 0:5 von YB in Lausanne liegt gerade einmal zwei Wochen zurück und stellte den Tiefpunkt eines mässigen Saisonstarts der Berner dar.

St. Gallens 5:0 fand bereits am 3. Spieltag statt und anders als YB waren die Ostschweizer dabei auf der Gewinnerseite. Winterthur wurde deutlich aus der Arena gefegt. In der Runde darauf setzte es allerdings ein 0:1 gegen Luzern ab.

Reaktion gefragt

Nun stellt sich die Frage, wie YB auf sein 0:5 reagiert. Einen besseren Gegner für eine Reaktion könnte es kaum geben. St. Gallen hat noch nie im Wankdorf gewonnen, die letzten 9 Auswärtspartien gingen sogar allesamt verloren.

Nach der letzten 0:5-Klatsche der Berner – vor einem halben Jahr in Luzern, schon damals unter Giorgio Contini – glückte die Reaktion darauf mit einem 2:1 gegen den FCZ. Die Vorzeichen sprechen also durchaus für einen Heimsieg.

