In der 8. Runde der Super League kassieren die Young Boys in Lausanne eine herbe 0:5-Klatsche.

Mann des Spiels ist Theo Bair: Der Kanadier trifft dreifach.

Später am Sonntag kommt es noch zu den Partien Servette – Basel und Winterthur – Lugano.

Nach 80 Sekunden in der 2. Halbzeit war Theo Bairs Hattrick (endlich) Tatsache. Lausanne hatte einen schnellen Konter gefahren, die YB-Abwehr abermals eine schlechte Falle gemacht und der kanadische Stürmer wuchtig eingenetzt.

Bair, bislang in der Super League noch ohne Treffer, hatte sich den Hattrick redlich verdient. Schliesslich war der Lausanner Alleinunterhalter schon vor der Pause einem 3. Treffer sehr nahegekommen. In der 34., 39. und 44. Minute fehlte wenig zum lupenreinen Hattrick. Einmal aus ungünstigem Winkel und zweimal mit dem Kopf verpasste Bair das 3:0 nur knapp.

Seinen ersten Super-League-Treffer hatte Bair nach nicht einmal 6 Minuten erzielt. Die YB-Verteidigung war ein erstes Mal indisponiert, Gabriel Sigua legte uneigennützig quer und Bair musste nur noch einschieben. 6 Minuten später doppelte der 26-Jährige nach – die Abseitsfalle der Berner hatte nicht zugeschnappt (12.).

In der 85. Minute muss Letica zum einzigen Mal eingreifen

Der Auftritt der Young Boys 3 Tage nach dem 2:0 in der Europa League in Bukarest war blamabel. Zur Pause hätte es schon 5:0 für Lausanne stehen können und in der Schlussphase liessen sich die Young Boys gehen und kassierten das 0:4 (Gaoussou Diakité/74.) und das 0:5 (Nathan Butler-Oyedji/78.).

In der 85. Minute brachte Christian Fassnacht den allerersten Abschluss überhaupt aufs Tor von Karlo Letica. Der Lausanne-Goalie fischte das Leder aber reaktionsschnell aus der Ecke. Am Ende lautete das Schussverhältnis 17:8 für die Waadtländer (aufs Tor 10:1).

Lausanne im Hoch

Statt Thun als Leader abzulösen, kassierte YB eine schmerzhafte Abreibung und verlor zum 2. Mal in diesem Kalenderjahr in der Liga mit 0:5 (nach dem 0:5 in Luzern am 13. April). Immerhin hat Contini in der Nati-Pause genügend Zeit, seine Mannen wieder aufzurichten.

Lausanne, das in den ersten 7 Runden nur 8 Mal getroffen hat, ist wettbewerbsübergreifend seit 5 Partien ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Die anstehenden freien Tage werden die Schützlinge von Peter Zeidler rundum geniessen können.

So geht es weiter

Nach der Nationalmannschaftspause geht es für beide Equipen am Sonntag, 19. Oktober, weiter. Lausanne-Sport gastiert um 16:30 Uhr in Luzern, die Young Boys empfangen zur gleichen Zeit den FC St. Gallen.

