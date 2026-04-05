Sportlich läuft es dem FC Thun hervorragend. Der Aufsteiger steuert weiterhin, trotz zuletzt zwei Niederlagen in Folge, auf den Meistertitel in der Super League zu. Für Aufsehen sorgten die Berner Oberländer vor wenigen Wochen aber auch neben dem Platz.

Thun bezog von der Stadion-Genossenschaft einen Überbrückungskredit in der Höhe von vier Millionen Franken. Vor dem Auswärtsspiel in Lugano gab Präsident Andres Gerber gegenüber SRF nun genauer Auskunft. «Wir stehen überhaupt nicht vor dem finanziellen Abgrund, dank dem Darlehen sind wir gut aufgestellt», sagte der 52-Jährige.

Lizenz kaum in Gefahr

Weil die Lizenzunterlagen für die kommende Saison bei der Liga eingereicht werden mussten, habe der FC Thun das Darlehen zu diesem Zeitpunkt Ende März beziehen müssen. Momentan sieht Gerber aber keine Gefahr, dass dem FCT die Spielberechtigung für die kommende Saison verwehrt wird.

Kurioserweise wurde ausgerechnet auch der sportliche Erfolg zum «Nachteil» für Thun, erklärte Gerber. Weil niemand mit diesem sportlichen Erfolg gerechnet habe, wurde zu Beginn der Saison anders budgetiert. Mögliche Meisterprämien und die vielen Punkteprämien haben den Berner Oberländern jetzt eine Lücke ins Konto gerissen.

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Optimistisch in die Zukunft

Zusammenfassend hält der Präsident aber fest: «Man muss sich keine Sorgen um den FC Thun machen.» Obwohl die Kosten in dieser Saison höher sind als erwartet, überwiegen die positiven Faktoren: «Der Transferwert der Mannschaft ist gestiegen, wir haben mehr Zuschauereinnahmen und sind attraktiver für Sponsoren.»

Dennoch geht es für Gerber und Co. nun darum, weitere Investoren zu finden. «Da sind wir schon länger dran, wir sind in einer guten Position», meinte Gerber. Helfen könnten auch zukünftige Transfers: «Die Aussichten auf Transfererlöse stimmen uns sehr optimistisch.»

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