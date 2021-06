Tschechien feiert an der EURO 2020 einen gelungenen Auftakt und setzt sich in der Gruppe D 2:0 gegen Schottland durch.

Matchwinner im Glasgower Hampden Park ist Doppeltorschütze Patrick Schick, der per Traumtor aus knapp 50 (!) Metern reüssiert.

Um 18 Uhr eröffnen Polen und die Slowakei die EM für die Gruppe E, um 21 Uhr folgt das Duell Spanien - Schweden.

Ein kurzer Blick, ein Schuss und 12'000 ungläubige Zeugen im Glasgower Hampden Park. Über das Tor von Tschechiens Patrick Schick (52.) gegen Schottland wird man noch lange reden. Aus fast 50 Metern hatte er Keeper David Marshall übertölpelt. Freilich bieten sich Wortspiele an, doch von einem «schicken Tor» zu sprechen, würde zu kurz greifen. Vielmehr gelang dem Leverkusen-Stürmer ein veritabler Geniestreich.

Marshall war weit vorgerückt. Und obwohl er Schicks freche Intention rasch durchschaute, konnte er nur noch hilflos mitanschauen, wie sich der Ball über ihn zum 2:0 ins Gehäuse senkte. Schick seinerseits avancierte damit endgültig zum Matchwinner. Schon das 1:0 (42.) war auf das Konto des 25-Jährigen gegangen. Im Kopfballduell hatte er die nicht eben kleingewachsene schottische Defensive blossgestellt.

Die Fans, die nach der Pause noch am Bierstand verweilten, wurden dafür bestraft. Denn Schicks Traumtor fiel inmitten der besten Phase der Partie. Nach einer kampfbetonten ersten Halbzeit, in der sich primär die Defensivreihen um die starken Torhüter Marshall respektive Tomas Vaclik auszeichnen konnten, ging es nach dem Seitenwechsel sofort heiss her.

Tapfere «Bravehearts» scheitern an Vaclik und Effizienz

Nach einigen guten Aktionen des tschechischen Teams kam Schottland einem Treffer sehr nahe. Jack Hendry (48.) schlenzte den Ball an die Latte. Tomas Kalas bekundete zudem viel Glück. Der Tscheche fälschte denn Ball gleich zweimal derart ab (49./60.), dass zu einem Eigentor jeweils wenig fehlte. Auch in der Folge drückten die «Bravehearts» mächtig aufs Tempo, scheiterten jedoch jeweils an der eigenen Effizienz oder an Vaclik.

Nach 10 verpassten Endrunden in Serie (EM und WM) war den tapfer kämpfenden Schotten beim Comeback kein Glück beschieden. Vielmehr wird man die unterhaltsame Partie künftig wohl folgendermassen in Erinnerung behalten: Das Spiel, in dem Schick aus 50 Metern traf.

Ausblick: Ost-Duell und ältestes Derby der Welt

Die Tschechen bestreiten am Freitag um 18 Uhr auch ihre zweite Partie in Glasgow, der Gegner heisst dann Kroatien. Schottland trifft drei Stunden später in London auf den ewigen Rivalen England – das älteste Duell im internationale Fussball. Beide Spiele gibt es live bei SRF.