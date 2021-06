Finnland gewinnt an der EURO 2020 in Kopenhagen gegen Dänemark 1:0.

Weil der Däne Christian Eriksen auf dem Platz zusammenbricht, muss das Spiel kurz vor der Pause für fast 2 Stunden unterbrochen werden.

Für Finnland ist das Auftaktspiel in der Gruppe B der erste Auftritt an einem grossen Turnier überhaupt.

Im Abendspiel liess Belgien Russland beim 3:0 keine Chance.

Überschattet wurde das erste Spiel der EM-Gruppe B vom Kollaps des Dänen Christian Eriksen. Kurz vor der Pause war der 29-Jährige zusammengebrochen und nach minutenlangen Reanimationsversuchen ins Spital gebracht worden.

Gemäss Peter Möller, dem Direktor des dänischen Verbands, hätten die Spieler via Videocall mit Eriksen gesprochen und sich anschliessend für eine Weiterführung der Partie ausgesprochen. Mit knapp zweistündiger Verspätung wurde das Spiel in Kopenhagen wieder aufgenommen, gemäss Uefa auf Wunsch beider Teams.

Pohjanpalo kompromisslos, Höjbjerg nicht

Mit dem ersten Abschluss seines Teams brachte Joel Pohjanpalo Finnland in Führung: Der von Leverkusen an Union Berlin ausgeliehene Stürmer traf nach einer Flanke von Jere Uronen wuchtig per Kopf (60.). Sein Jubel fiel den Umständen entsprechend verhalten aus.

In der Folge suchten die Dänen den Ausgleich. Nur gut 10 Minuten später erhielten sie dazu eine Top-Chance: Yussuf Poulsen wurde nach einer Intervention im Strafraum ein Elfmeter zugesprochen. Pierre-Emile Höjbjerg übernahm die Ausführung – und scheiterte mit seinem schwach getretenen Penalty an Finnland-Goalie Lukas Hradecky.

Trotz deutlichem Chancenplus und am Ende 22 Schüssen waren die favorisierten Dänen zu keiner Reaktion mehr fähig. Dem Team von Trainer Kasper Hjulmand darf aufgrund der Umstände aber kein Vorwurf gemacht werden.

Finnland derweil blieb über die gesamten 90 Minuten bei einem Abschluss und feierte bei seinem EURO-Debüt gleich den ersten Sieg. Zuvor hatte das Team gegen «Danish Dynamite» in 21 Spielen in Folge nicht gewonnen.

Dänen verzweifeln an Finnland-Mauer

In den Startminuten der 1. Halbzeit hatten die Dänen den EM-Neuling regelrecht eingeschnürt und eine Angriffswelle um die andere anrollen lassen. Die Finnen wehrten sich tapfer und konnten sich auf ihren Goalie Hradecky verlassen: Der Leverkusen-Legionär musste mehrmals spektakulär eingreifen.

Im Abendspiel bezwang Gruppenfavorit Belgien in St. Petersburg Russland mit 3:0.

So geht es weiter

Finnland trifft am kommenden Mittwoch in seinem 2. Gruppenspiel auf Russland. Mit einem weiteren Sieg steht «Suomi» wohl schon in der K.o.-Runde. Dänemark muss am Donnerstag gegen Belgien punkten, sonst droht bereits das Vorrundenaus.