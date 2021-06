Mehrere Gastgeber

Erstmals findet eine EM-Endrunde über ganz Europa verteilt statt. In 11 Stadien wird gespielt, 11 Verbände (aber 10 Länder) dürfen sich Gastgeber nennen, Mindestens zwei Heimspiele gibt es für 9 Teams: Schottland, England, Dänemark, die Niederlande, Deutschland, Spanien, Italien, Russland und Ungarn. Die Stadienübersicht finden Sie hier.

Viele Teams

Titelverteidiger ist Portugal. Dabei sind acht weitere Ex-Europameister (GER, ESP, FRA, RUS, ITA, CZE, NED, DEN). Die Schweiz hat sich zum 5. Mal für die Endrunde qualifiziert. Neulinge sind Finnland und Nordmazedonien.

Corona-Schutzkonzepte

In allen Stadien sind Zuschauer zugelassen, zumeist in beschränkter Anzahl. Für sie gelten unterschiedliche Schutzmassnahmen. Was geschieht, wenn ein Corona-Fall in einem Team auftaucht, erfahren Sie hier.

51 Spiele

In 31 Tagen finden 36 Vorrundenspiele, 8 Achtelfinals, 4 Viertelfinals, 2 Halbfinals (in London) und der Final (in London) statt. Hier geht’s zum Spielplan.

Modus

Die Vorrunde besteht aus 6 Vierergruppen. Der 1. und 2. Jeder Gruppe steht sicher im Achtelfinal. Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teams gilt:

Mehr Punkte aus Direktbegegnung(en)

Bessere Tordifferenz aus Direktbegegnung(en)

Mehr erzielte Tore in Direktbegegnung(en)

Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Mehr erzielte Tore in allen Gruppenspielen

Fairplay-Wertung an der Endrunde

Nationalmannschafts-Koeffizient

Sonderregelung: Treffen im letzten Gruppenspiel zwei punkt- und torgleiche Teams aufeinander und steht es nach 90 Minuten unentschieden, entscheidet ein Penaltyschiessen über die Rangierung (sofern nicht noch ein anderes Team punktgleich ist).

Die besten 4 der 6 Gruppendritten ziehen gemäss folgenden Kriterien ebenfalls in die Achtelfinals ein:

Höhere Punktzahl

Bessere Tordifferenz

Mehr erzielte Tore

Fairplay-Wertung an der Endrunde

Nationalmannschafts-Koeffizient

Schiedsrichter

Die Uefa hat 19 Schiedsrichterteams aus 14 Ländern aufgeboten, darunter ein argentinisches Gastteam. Zu den Support-Teams (4. Offizieller, Ersatz-Assistent) gehört auch das Schweizer Duo Sandro Schärer/Stéphane De Almeida. 22 Videoschiedsrichter aus 8 Ländern sitzen im VAR-Hauptquartier in Nyon. Jedes Spiel wird von einem 7-köpfigen Team (inkl. Techniker) begleitet.

Legende: Auf Pikett, Einsatz möglich Sandro Schärer und Stéphane De Almeida imago images

Spielsperren

Ein Platzverweis zieht eine Sperre von mindestens einem Spiel nach sich. Ebenfalls eine Spielsperre gibt es nach der 2. und 4. gelben Karte. Nach den Viertelfinals werden die gelben Karten gelöscht.