Spanien: Llorente ebenfalls positiv

Die spanische Nationalmannschaft hat kurz vor EM-Start den nächsten Corona-Fall zu verzeichnen. Nach Sergio Busquets ist auch Diego Llorente positiv auf das Virus getestet worden, wie der spanische Verband RFEF mitteilte. Der Verteidiger von Leeds United sei umgehend aus dem Quartier in Las Rozas bei Madrid abgereist. Die Mannschaft hatte sich nach dem Bekanntwerden von Busquets' positivem Test am Sonntag bereits isoliert. Am Montag sollen die Spanier in Sevilla gegen Schweden ins EM-Turnier einsteigen. Auch bei den Skandinaviern waren mit Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg zwei Akteure positiv getestet worden.