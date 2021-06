Legende: Wurde übelst beschimpft Kylian Mbappé. Keystone

Uefa: Ermittlungen wegen Rassismus in Budapest

Die Uefa hat wegen «möglicher diskriminierender Zwischenfälle» in Budapest Ermittlungen eingeleitet. Einige Zuschauer in der Puskas-Arena sollen sich demnach in den beiden Partien des Gastgebers gegen Portugal (0:3) wie auch gegen Frankreich (1:1) von einer wüsten Seite präsentiert haben. Französische Spieler waren teils übel rassistisch beschimpft worden, so wurde von Affenlauten gegen Kylian Mbappé berichtet. Auch Karim Benzema soll verbal angepöbelt worden sein. Wie die Uefa mitteilte, wird auch das Auftaktspiel in Budapest zwischen Ungarn und Portugal untersucht. Damals hatten portugiesische Medien berichtet, dass Cristiano Ronaldo von manchen Zuschauern angefeindet wurde.

Nordmazedonien: Pandev kündigt Rücktritt an

Das letzte EM-Gruppenspiel Nordmazedoniens gegen die Niederlande wird zum Abschiedsspiel für Rekordspieler Goran Pandev. Der Kapitän des EM-Neulings stellte am Sonntagabend klar, dass er nach der EM seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden werde. «Das ist für mich das letzte Spiel im Nationaltrikot. Ich glaube, dass es der richtige Moment ist, um zurückzutreten», sagte der 37-Jährige, der zuletzt für den FC Genua in der Serie A gespielt hatte.

Belgien: Knie macht Hazard Strich durch die Rechnung

Belgien muss im letzten EM-Vorrundenspiel am Montag gegen Finnland auf Thorgan Hazard verzichten. Der Profi von Borussia Dortmund «wird nicht mit dem Team nach St. Petersburg reisen», teilte der Verband am Sonntag vor dem Abflug mit. Hazard habe Probleme im linken Knie. Der Offensivspieler hatte in den ersten beiden Gruppenspielen jeweils in der Startelf gestanden und dabei ein Tor erzielt.