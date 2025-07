Unterschiedlicher könnte die Tonalität in den Sport-Gazetten Englands und Spaniens nach dem EM-Final kaum sein.

«Der grösste Erfolg in der Geschichte des englischen Fussballs»

Legende: Freude hier, Enttäuschung da Titelblätter ausgewählter englischer und spanischer Medien. Reuters/Stefan Wermuth

Der Final der Women's EURO hat mit Dramatik nicht gegeizt. Er hinterliess auf der einen Seite euphorische Engländerinnen und auf der anderen Seite bitter enttäuschte Spanierinnen. Dieser krasse Gegensatz in der Stimmungslage widerspiegelt sich am Tag danach auch in den Pressestimmen der Final-Nationen.

Totale Euphorie in England

The Guardian: «Das Team von Sarina Wiegman hat sich das gesichert, was keinem anderen Fussballteam dieser Inseln gelungen ist: eine Dynastie. Mit viel Herz untermauern die ‹Lionesses› ihren Anspruch, als das beste englische Sportteam aller Zeiten zu gelten.»

BBC: «England trotzte allen Widrigkeiten, brachte die Zweifler zum Schweigen und kam immer und immer wieder vom Abgrund zurück. Am Ende kann es keine Zweifel mehr geben. Dies war der grösste Erfolg in der Geschichte des englischen Fussballs.»

The Independent: «Sarina Wiegman und ihre Equipe haben an diesem Turnier ein weiteres Wunder vollbracht. Dies alles sind an sich schon historische Leistungen, aber sie werden durch die glorreiche Art und Weise noch gesteigert.»

Trübsal blasen in Spanien

Marca: «Spanien bleibt 11 Meter vom Traum entfernt. Das schicksalhafte Elfmeterschiessen mit zwei Paraden und einem Fehlschuss des eigenen Teams verwandelte das Lächeln in Tränen.»

AS: «Der Traum endet im Albtraum – Geschichte wird aus Siegen geschrieben, aber auch Niederlagen. England hat den spanischen Traum zerstört, die Weltmeisterinnen konnten den Kreis von Sydney nicht schliessen.»

Mundo Deportivo: «Spanien verliert den EM-Final auf grausamste Art und Weise. Nach dem Gewinn der WM 2023 und der Nations League 2024 wird es keine Dreifachkrone geben.»

