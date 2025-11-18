Wie funktionieren die Playoffs?
Die insgesamt 16 Teams spielen an vier «Miniturnieren» (jeweils ein Halbfinal und ein Final) um die letzten 4 WM-Plätze.
Wer nimmt an den Playoffs teil?
Die 12 Gruppenzweiten der WM-Quali-Gruppen (zum Beispiel Italien, Bosnien-Herzegowina oder der Kosovo aus der Schweizer Gruppe) sowie 4 Teams ausserhalb der Top 2, die über das Nations-League-Ranking nachrücken: der Schweizer Gruppengegner Schweden, Rumänien, Nordirland und Nordmazedonien.
|Gruppenzweite
|Nations League
|Ukraine
|Irland
|Italien
|Schweden
|Albanien
|Tschechien
|Slowakei
|Nordirland
|Polen
|Dänemark
|Türkei
|Rumänien
|Bosnien
|Kosovo
|Wales
|Nordmazedonien
Wie werden die Playoff-Turniere ausgelost?
Die 12 Gruppenzweiten werden anhand der kommenden Fifa-Weltrangliste auf die Töpfe 1 bis 3 verteilt. Die 4 Nations-League-Nachrücker landen im Topf 4. Für jedes «Mini-Turnier» wird ein Team aus jedem Topf gezogen. In den Halbfinals haben die Teams aus Topf 1 (gegen den Topf-4-Vertreter) und Topf 2 (vs. 3) Heimrecht. Die Sieger ziehen in die vier Finals ein (Heimrecht wird ausgelost). Die Finalsieger fahren an die WM. Die gesamte Auslosung findet am 20.11. ab 13:00 Uhr in Zürich statt.
Interkontinentale Playoffs
Nebst den europäischen Playoffs werden auch interkontinentale Playoffs gespielt. 6 Teams kämpfen in 2 Dreiergruppen um zwei WM-Tickets. Die beiden bestklassierten Teams gemäss Fifa-Weltrangliste sind als Gruppenköpfe gesetzt. Die beiden ungesetzten Teams treten zuerst gegeneinander an, danach spielt der Sieger einen «Final» gegen das gesetzte Team.
An den Playoffs werden je 1 Team aus Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien sowie 2 Teams aus der Nord-/Zentralamerikanischen und Karibischen Zone (Concacaf) teilnehmen. Die Auslosung findet ebenfalls am 20.11. statt.
|Bolivien
|Irak
|DR Kongo
|Neukaledonien
|Concacaf-Vertreter
|Concacaf-Vertreter