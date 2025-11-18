Die europäische WM-Quali endet erst mit den Playoff-Turnieren im März 2026. Dort geht es um die letzten 4 WM-Tickets.

Legende: Die «Azzurri» müssen wieder in die Playoffs Italien (hier Nicolo Barella) wurde hinter Norwegen nur Gruppenzweiter. Imago/Abacapress

Wie funktionieren die Playoffs?

Die insgesamt 16 Teams spielen an vier «Miniturnieren» (jeweils ein Halbfinal und ein Final) um die letzten 4 WM-Plätze.

Wer nimmt an den Playoffs teil?

Die 12 Gruppenzweiten der WM-Quali-Gruppen (zum Beispiel Italien, Bosnien-Herzegowina oder der Kosovo aus der Schweizer Gruppe) sowie 4 Teams ausserhalb der Top 2, die über das Nations-League-Ranking nachrücken: der Schweizer Gruppengegner Schweden, Rumänien, Nordirland und Nordmazedonien.

Gruppenzweite Nations League Ukraine Irland Italien Schweden Albanien Tschechien Slowakei Nordirland Polen Dänemark Türkei Rumänien Bosnien Kosovo Wales Nordmazedonien

Wie werden die Playoff-Turniere ausgelost?

Die 12 Gruppenzweiten werden anhand der kommenden Fifa-Weltrangliste auf die Töpfe 1 bis 3 verteilt. Die 4 Nations-League-Nachrücker landen im Topf 4. Für jedes «Mini-Turnier» wird ein Team aus jedem Topf gezogen. In den Halbfinals haben die Teams aus Topf 1 (gegen den Topf-4-Vertreter) und Topf 2 (vs. 3) Heimrecht. Die Sieger ziehen in die vier Finals ein (Heimrecht wird ausgelost). Die Finalsieger fahren an die WM. Die gesamte Auslosung findet am 20.11. ab 13:00 Uhr in Zürich statt.

Interkontinentale Playoffs

Nebst den europäischen Playoffs werden auch interkontinentale Playoffs gespielt. 6 Teams kämpfen in 2 Dreiergruppen um zwei WM-Tickets. Die beiden bestklassierten Teams gemäss Fifa-Weltrangliste sind als Gruppenköpfe gesetzt. Die beiden ungesetzten Teams treten zuerst gegeneinander an, danach spielt der Sieger einen «Final» gegen das gesetzte Team.

An den Playoffs werden je 1 Team aus Südamerika, Asien, Afrika und Ozeanien sowie 2 Teams aus der Nord-/Zentralamerikanischen und Karibischen Zone (Concacaf) teilnehmen. Die Auslosung findet ebenfalls am 20.11. statt.

Bolivien Irak DR Kongo Neukaledonien Concacaf-Vertreter Concacaf-Vertreter