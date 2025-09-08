Legende: Sorgt für die späte Erlösung Italiens Sandro Tonali. Imago/Gribaudi

Italien muss in der WM-Qualifikation beinahe wieder Punkte abgeben, müht sich in Israel aber zu einem 5:4-Sieg.

Dänemark (3:0 vs. Griechenland) und Kroatien (4:0 vs. Montenegro) fahren Siege ein.

Auch die Schweiz kassiert beim 3:0 gegen Slowenien kein Gegentor. Gleiches schafft der Kosovo gegen Schweden (2:0).

Gruppe I: 9 Tore und viel Spektakel in Israel

Italien hat sich beim Gastspiel in Israel in extremis 3 weitere Punkte und den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso gesichert. Der Siegtreffer von Sandro Tonali zum 5:4 fiel erst in der Nachspielzeit. Zuvor war der Favorit zweimal in Rückstand geraten. Moise Kean konnte erst das frühe Eigentor von Manuel Locatelli und dann in der zweiten Halbzeit den Treffer von Dor Peretz zum 2:1 wieder ausgleichen.

Matteo Politano und Giacomo Raspadori stellten dann scheinbar vorentscheidend auf 4:2. Doch die Israeli kamen durch ein weiteres Eigentor, diesmal durch Alessandro Bastoni (87.), und einen zweiten Peretz-Tor (89.) zum vielumjubelten 4:4. Dieses hatte allerdings nur knapp zwei Minuten Bestand.

Italien steht trotz einiger Schwierigkeiten in der bisherigen WM-Quali-Kampagne bei 9 Punkten aus 4 Spielen.

Gruppe C: Dänemark mit erstem Dreier

Nach dem mässigen Auftakt (0:0 gegen Schottland) hat sich Dänemark in der Gruppe C eindrucksvoll angemeldet. Die Nordländer siegten auswärts bei den eigentlich formstarken Griechen mit 3:0. Mikkel Damsgaard eröffnete das Skore mit einem schönen Schlenzer (32.). Zuvor hatten die Griechen den Ball vor dem eigenen Strafraum vertändelt.

Ebenfalls per Schlenzer war Innenverteidiger Andreas Christensen in der 2. Halbzeit erfolgreich (62.). Rasmus Höjlund machte in der Schlussphase mit einem Abstauber den Deckel drauf (81.).

Im zweiten Spiel der Gruppe C siegte Schottland bei Belarus 2:0.

Gruppe L: Kroatien gibt sich keine Blösse

Kroatien ist dank seiner Bundesligaprofis weiter klar auf direktem Weg in Richtung WM 2026. Der WM-Dritte von 2022 gewann auch das 4. Spiel und thront nach dem 4:0-Erfolg in Zagreb gegen Montenegro mit einer makellosen Bilanz an der Spitze.

Augsburgs Krstijan Jakic mit einem sehenswerten Schlenzer (35.) und Andrej Kramaric von Hoffenheim nach einem Eckball (51.) brachten die Kroaten auf Kurs. Montenegros Andrija Bulatovic war kurz vor der Pause mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Ein bitteres Eigentor von Edvin Kuc (85.), der einen Schuss von Lovro Majer unhaltbar ablenkte, und Oldie Ivan Perisic (92.) sorgten für den 4:0-Schlussstand.

Die Färöer kamen im zweiten Spiel der Gruppe L zu einem 1:0-Erfolg bei Gibraltar.

WM-Qualifikation