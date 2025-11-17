Holt Deutschland am Montag in der WM-Qualifikation den benötigten Punkt oder gelingt der Slowakei der erneute Coup?

Legende: Will Ball und Gegner kontrollieren Leon Goretzka, hier im Zweikampf mit dem Slowaken Matus Bero. Imago/Eibner

Ein zweites Mal nordirische Hilfe gab es am Freitag für Deutschland nicht: Das Team von Coach Michael O'Neill verlor in der Slowakei durch ein Last-Minute-Tor mit 0:1. Damit kommt es am Montag in Leipzig zum Direktduell zwischen Deutschland und der Slowakei um das direkte WM-Ticket.

Die DFB-Auswahl hat derzeit die Nase vorn. Bei Punktgleichheit haben die Deutschen die bessere Tordifferenz (+7) als die Slowaken (+4). Will heissen: Ein Remis reicht der Nagelsmann-Elf.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Slowakei am Montag ab 20:35 Uhr auf SRF zwei.

Doppelter David schockt Deutschland

Aber: Die 0:2-Niederlage im «Hinspiel» Anfang September ist nicht vergessen. David Hancko und David Strelec hatten in Bratislava die Slowakei zum Sieg geschossen. Nun träumt das Team des italienischen Coaches Francesco Calzona von der 2. WM-Teilnahme nach 2010.

«Wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein, auch wenn wir wissen, dass es schwierig werden wird», kündigt Mittelstürmer Tomas Bobcek einen couragierten Auftritt an. Abwehrchef Milan Skriniar ergänzt: «Warum nicht versuchen, ein kleines Wunder zu vollbringen und die Deutschen bei ihnen zu überraschen?»

Ohne Kimmich für den Topf?

Deutschland zittert derweil um den Einsatz von Kapitän Joshua Kimmich. Der 30-jährige Rechtsverteidiger laborierte an einer Kapselverletzung im Sprunggelenk. Er sei «vorsichtig skeptisch» über einen möglichen Einsatz Kimmichs, beschrieb Coach Julian Nagelsmann die Situation.

Kimmich würde durch Ridle Baku ersetzt – womit es in Leipzig zu einer Leipziger Verteidigerzange käme, denn links dürfte mit David Raum ein weiterer RB-Akteur auflaufen.

Was den Gameplan betrifft, dürften die Deutschen auf Sieg spielen, obwohl ein Remis für das WM-Ticket reicht. Denn es gibt einen weiteren Aspekt: Drei Punkte gegen die Slowakei erhöhen die Chance, dass Deutschland bei der Endrunden-Auslosung in den Topf mit den Top-Nationen eingeteilt wird – obwohl die Fifa die genauen Einteilungs-Kriterien noch nicht veröffentlicht hat.

«Geile Atmosphäre schaffen»

Stürmer Nick Woltemade hat für Montag mehrere Ziele: «Wir wollen mit Intensität und Leidenschaft reingehen, nochmal ein geiles Heimspiel haben, den Fans was bieten, sie mitreissen, eine geile Atmosphäre schaffen, dass jeder Bock hat auf die WM.»

