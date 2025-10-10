Frankreich schlägt Aserbaidschan in der WM-Qualifikationsgruppe D mit 3:0 und ist auf WM-Kurs.

In der Gruppe J verpasst Belgien den Sprung an die Spitze.

Gruppe D

Frankreich – Aserbaidschan 3:0

Frankreich baute seinen Vorsprung in der Gruppe D auf 5 Punkte aus. Das Team von Coach Didier Deschamps bezwang Aserbaidschan nach mühevollem Start mit 3:0. Starstürmer Kylian Mbappé brachte «Les Bleus» im Prinzenpark in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit nach einem herrlichen Solo in Front. Adrien Rabiot und Florian Thauvin, der erstmals seit 2019 wieder im Nationalteam zum Einsatz kam, erhöhten nach der Pause. Der Wermutstropfen: Mbappé musste das Spielfeld in der 83. Minute offenbar angeschlagen verlassen.

Island – Ukraine 3:5

Die Franzosen profitierten davon, dass der bisher ärgste Verfolger Island zuhause der Ukraine in einem wilden Spiel mit 3:5 unterlag. Die Gäste gingen durch einen Doppelschlag durch Alexei Hutsuliak und Doppeltorschütze Ruslan Malinovskiy kurz vor der Pause 3:1 in Führung. Albert Gudmundsson brachte die Isländer wieder heran (59./75.), doch die Ukrainer hatten eine erneute Antwort parat: Ivan Kaliuzhnyi und der eingewechselte Oleg Ocheretko sorgten dafür, dass die Osteuropäer an Island vorbei auf den 2. Gruppenrang vorstiessen.

Am Montag stehen in der Gruppe D die Spiele Island – Frankreich und Ukraine – Aserbaidschan (im polnischen Krakau) auf dem Programm.

Gruppe J

Belgien – Nordmazedonien 0:0

Im Spitzenkampf gegen Nordmazedonien verpasste es Belgien, an die Spitze der WM-Quali-Gruppe J vorzustossen. Die Nummer 8 der Weltrangliste musste sich in Gent trotz drückender Überlegenheit mit einem 0:0 bescheiden und bleibt einen Punkt hinter den Nordmazedoniern zurück. Schon im «Hinspiel» im Juni hatte es ein Remis gegeben (1:1). Lugano-Söldner Ezgjan Alioski spielte bei den Nordmazedoniern durch.

Kasachstan – Liechtenstein 4:0

Liechtenstein ist auch im 6. WM-Qualispiel ohne Punkt und Torerfolg geblieben. Das Team von Konrad Fünfstück war im kasachischen Nur-Sultan chancenlos. Galymzhan Kenzhebek (2), Baktiyor Zainutdinov und Ramazan Orazov erzielten die Tore für die Zentralasiaten, die allerdings selber kaum Chancen auf eine WM-Qualifikation mehr haben.

Am drittletzten Spieltag vom kommenden Montag kommt es zu den Partien Nordmazedonien – Kasachstan und Wales – Belgien.

Resultate