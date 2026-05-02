Die YB Frauen sichern sich mit einem 4:1 über Rapperswil-Jona im Wankdorf ihren Platz in den Playoff-Halbfinals der WSL.

Das Halbfinal-Feld in den Playoffs der Women's Super League ist komplett. Neben Servette Chênois, Basel und den FCZ Frauen darf auch YB weiter vom Titel träumen. Der amtierende Meister setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen den Quali-7. Rapperswil-Jona 4:1 durch. Das Hinspiel hatten die Bernerinnen auswärts nur knapp mit 1:0 für sich entschieden.

Wie vor einer Woche ebnete Maja Jelcic den Weg zum Sieg. Nach einem Eckball stieg die bosnische Stürmerin am höchsten und traf per Kopf zum 1:0. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erhöhte Lisa Josten auf 2:0. Nach der Pause konnten die Gäste durch Tamara Saric verkürzen. Jelcic mit ihrem 2. Treffer des Abends und dem 11. in dieser WSL-Saison machte aber alles klar. Für den Schlusspunkt sorgte Géraldine Ess in der Nachspielzeit.

Im Halbfinal bekommt es YB mit Basel zu tun, sofern das Resultat aus dem Rückspiel gegen St. Gallen Bestand hat. Servette Chênois wird sich mit dem FCZ messen. Die Hinspiele werden bereits am kommenden Wochenende ausgetragen.

Women's Super League