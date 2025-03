Siebenkämpfer Simon Ehammer ist an der Hallen-EM in Apeldoorn nach 4 von 7 Disziplinen von Zwischenrang 1 verdrängt worden.

1500-m-Läuferin Joceline Wind wird in ihrem 1. Final auf Elite-Stufe Vorletzte.

Alles zu Ditaji Kambundjis Gold-Coup über 60 m Hürden lesen Sie hier.

In der Morgensession hat sich Jason Joseph über 60 m Hürden schon im Halbfinal aus dem Medaillenkampf verabschieden müssen.

Siebenkampf Männer: Ehammer auf Zwischenrang 2

Hallen-Weltmeister Simon Ehammer ist an der Indoor-EM in Apeldoorn nach dem Starttag auf Medaillenkurs: Der Appenzeller, der nach 3 Disziplinen am Morgen geführt hatte, musste Zwischenrang 1 nach dem Hochsprung aber abgeben. Ehammer überquerte die 1,98 m erst im 3. und letzten Versuch, womit er seine Saisonbestleistung egalisierte. An 2,01 m scheiterte er 3 Mal. Weil aber Sander Skotheim mit 2,19 m brillierte und die beste Leistung im Hochsprung zeigte, wurde aus Ehammers Vorsprung von 87 Punkten ein Rückstand von 42 Zählern. Der Schweizer liegt als Zweiter (3647 Punkte) 87 Zähler vor dem drittplatzierten Till Steinforth (GER/3560). Weiter geht es im Siebenkampf am Samstagmorgen mit 60 m Hürden und Stabhochsprung. Am Abend fällt die Medaillenentscheidung über 1000 m.

1500 m Frauen: Wind ohne Chance

Joceline Wind hat in ihrem ersten Final auf Elite-Stufe Lehrgeld bezahlt. Die Bernjurassierin, die ihre Bestzeit heuer auf 4:09,62 Minuten gesenkt hatte, blieb über 1500 m ohne Chance und belegte in 4:10,42 Minuten den 8. und vorletzten Rang. Dennoch zeigte sich die 24-Jährige zufrieden: «Es war eine riesige Erfahrung.» Gold sicherte sich überraschend Agathe Guillemot (FRA) in 4:07,23 Minuten, dahinter holten Salome Afonso (POR) und Revee Walcott-Nolan die weiteren Medaillen. Die klar favorisierte Georgia Hunter Bell (GBR) ging im Fotofinish um Bronze leer aus.