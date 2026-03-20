Der erst 21-jährige US-Amerikaner Jordan Anthony holt an der Hallen-WM im polnischen Torun Gold über 60 m.

Im Dreisprung jubelt Andy Diaz Hernandez aus Italien über den WM-Titel.

Simon Ehammer liegt im Siebenkampf nach Tag 1 auf Goldkurs.

60 m Männer: Anthony verblüfft bei Premiere

Jordan Anthony hat in seinem allerersten Rennen an Weltmeisterschaften (Halle und Outdoor) gleich zugeschlagen und die Goldmedaille gewonnen. Der 21-jährige US-Amerikaner überquerte die Ziellinie nach 60 Metern in 6,41 Sekunden als erster. Die Differenz machte Anthony bereits am Start, als er sich einen kleinen Vorsprung verschaffen konnte. Diesen gab der WM-Neuling nicht mehr preis. Silber ging mit Kishane Thompson (6,45 s) nach Jamaika, Anthonys Landsmann Trayvon Bromell (6,45 s) blieb Bronze.

Dreisprung Männer: Gold für Italien

Andy Diaz Hernandez hat seinen WM-Titel in der Halle aus dem Vorjahr im chinesischen Nanjing in Polen erfolgreich verteidigt. Den Gold-Sprung lieferte der Italiener mit kubanischen Wurzeln gleich im 1. Versuch. Mit den 17,47 Metern stellte Diaz Hernandez die beste Weite im laufenden Jahr auf. Im Kampf um Silber setzte sich der Jamaikaner Jordan Scott (17,33 m) gegen den Algerier Yasser Mohammed Triki (17,30 m) durch.

Kugelstossen Frauen: Jackson erstmals Hallenweltmeisterin

Chase Jackson hat ihren Medaillensatz an Hallen-Weltmeisterschaften komplettiert. Nach zweimal Bronze und einmal Silber klappte es für die US-Amerikanerin in Torun mit dem Gold-Gewinn. Jackson stiess die Kugel in ihrem vierten Versuch 20,14 Meter weit. An diese Marke kam in der Folge keine Konkurrentin mehr heran. Die Kanadierin Sarah Mitton (19,78 m) und die Schwedin Axelina Johansson (19,95 m) sicherten sich Silber respektive Bronze.

Hochsprung Frauen: Mahutschich wird Favoritenrolle gerecht

Die ersten Medaillen waren bereits in der Morgensession vergeben worden. Im Hochsprung der Frauen holte Jaroslawa Mahutschich mit einer übersprungenen Höhe von 2,01 Metern die Goldmedaille. Silber wurde dahinter gleich dreifach vergeben. Nicola Olyslagers (AUS), Angelina Topic (SRB) und Julija Lewtschenko (UKR) belegten mit 1,99 m gemeinsam den 2. Rang.

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