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Hallen-WM: Morgensession Werro und Rosamilia laufen überzeugend in den Halbfinal

20.03.2026, 14:04

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Mit der zweitschnellsten Zeit aller Athletinnen hat Audrey Werro an der Hallen-WM in Torun souverän die erste Hürde auf dem Weg zu einer Medaille genommen. Die 21-Jährige lief die 800 m in 1:59,91 Minuten und blieb damit wie die Italienerin Eloiso Coiro im Vorlauf unter der 2-Minuten-Marke. Mit einem starken Auftritt hatte Werro ihre Konkurrenz ständig im Griff und schaffte es souverän in den Halbfinal.

Mit Valentina Rosamilia hat auch die zweite Schweizerin den Einzug in die nächste Runde geschafft. Direkt im ersten Vorlauf hielt sie mit Weltrekordhalterin Keely Hodgkinson lange mit und schaffte hinter der Britin in 2:01,15 Minuten als Zweite die Halbfinal-Quali.

Die Halbfinals über 800 m finden am Samstagmittag, die Finals am Sonntagabend statt. Auf Männer-Seite wird die Schweiz ebenfalls vertreten sein. Ivan Pelizza schaffte im Vorlauf dank einer Zeit von 1:46,53 Sekunden, der zweitbesten Leistung seiner Karriere, als Lucky Loser den Vorstoss in den Halbfinal.

Erstes Gold in die Ukraine

Bereits in der Morgensession wurden auch schon die ersten Medaillen vergeben. Im Hochsprung der Frauen holte Jaroslawa Mahutschich mit einer übersprungenen Höhe von 2,01 Metern die Goldmedaille. Silber wurde dahinter gleich dreifach vergeben. Nicola Olyslagers (AUS), Angelina Topic (SRB) und Julija Lewtschenko (UKR) belegten mit 1,99 m gemeinsam den 2. Rang.

Übersicht Leichtathletik-WM

Livestream auf srf.ch/sport, 20.03.2026, 10:00 Uhr ; 

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