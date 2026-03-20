Simon Ehammer liegt nach drei Disziplinen im Siebenkampf an der Hallen-WM in Torun in Führung.

Der Appenzeller zeigt vor allem über 60 m und im Weitsprung eine starke Leistung.

Am Abend geht's für die Mehrkämpfer mit dem Hochsprung weiter.

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Simon Ehammer hat an der Hallen-WM in Torun einen sehr starken Start im Siebenkampf hingelegt. Er eröffnete mit dem 60-m-Lauf in 6,69 Sekunden. Damit senkte er seine persönliche Bestzeit um drei Hundertstel. Nur fünf Mehrkämpfer waren in der Halle je schneller gelaufen. In seiner Paradedisziplin Weitsprung überzeugte der 26-Jährige im dritten Versuch mit 8,15 m und flog somit über einen halben Meter weiter als der nächstbeste Konkurrent.

Im Kugelstossen, eine der schwächeren Disziplinen Ehammers, stellte der Indoor-Weltmeister aus dem Jahr 2024 eine Saisonbestleistung auf. Mit 14,87 Metern, die er direkt im ersten Versuch stiess, klassierte er sich auf dem 7. Rang.

Ehammers ärgster Konkurrent um Gold, der US-Amerikaner Kyle Garland, konnte im Kugelstossen einige Punkte gutmachen. Im Gesamtklassement liegt der Schweizer nach dem ersten Teil des Pensums aber weiterhin klar in Führung. Ehammer hat 2876 Zähler gesammelt, Garland deren 2726.

Der Hochsprung als nächstes

Für Ehammer folgt die Fortsetzung am Freitagabend mit dem Hochsprung (live bei SRF zwei ab 18:30 Uhr zu sehen). Am Samstagmorgen geht's dann über 60 m Hürden und im Stabhochsprung zur Sache, bevor der Wettkampf am Samstagabend mit dem 1000-m-Rennen seinen Abschluss findet.

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