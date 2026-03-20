Audrey Werro hat an der Hallen-WM in Torun im Vorlauf über 800 m überzeugt und ist souverän in den Halbfinal gelaufen.

Auch Valentina Rosamilia und Ivan Pelizza schaffen über 800 m das Weiterkommen.

Im Rennen über 1500 m bleiben Joceline Wind und Delia Sclabas im Vorlauf hängen.

Hier geht's zum Zwischenstand im Siebenkampf mit einem starken Simon Ehammer.

Mit der zweitschnellsten Zeit aller Athletinnen hat Audrey Werro an der Hallen-WM in Torun souverän die erste Hürde auf dem Weg zu einer Medaille genommen. Die 21-Jährige lief die 800 m in 1:59,91 Minuten und blieb damit wie die Italienerin Eloiso Coiro im Vorlauf unter der 2-Minuten-Marke. Mit einem starken Auftritt hatte Werro ihre Konkurrenz ständig im Griff und schaffte es souverän in den Halbfinal.

Mit Valentina Rosamilia hat auch die zweite Schweizerin den Einzug in die nächste Runde geschafft. Direkt im ersten Vorlauf hielt sie mit Weltrekordhalterin Keely Hodgkinson lange mit und schaffte hinter der Britin in 2:01,15 Minuten als Zweite die Halbfinal-Quali.

Die Halbfinals über 800 m finden am Samstagmittag, die Finals am Sonntagabend statt. Auf Männer-Seite wird die Schweiz ebenfalls vertreten sein. Ivan Pelizza schaffte im Vorlauf dank einer Zeit von 1:46,53 Sekunden, der zweitbesten Leistung seiner Karriere, als Lucky Loser den Vorstoss in den Halbfinal.

Wind und Sclabas out

Joceline Wind und Delia Sclabas werden in Torun hingegen nicht ein zweites Mal zum Einsatz kommen. In den Vorläufen über 1500 m verpassten beide den geforderten Sprung in die Top 3. Die Schweizer Rekordhalterin Wind legte in der letzten Runde zwar nochmals zu, blieb als 4. jedoch knapp hängen. Sclabas, die nach langer Leidenszeit wieder auf die Bühne der Weltbesten zurückkehrte, klassierte sich in ihrem Vorlauf auf Rang 6.

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