Die Schweizer Equipe an der Leichtathletik-WM in Tokio ist so dicht mit Medaillenkandidatinnen und -kandidaten besetzt wie noch nie. Ein Überblick.

Legende: «Und jetzt flieg, Angi, fliiiiiieg!» Stabhochspringerin Angelica Moser gehört zu den Medaillenkandidatinnen von Swiss Athletics. IMAGO / Goal Sports Images

Die Trümpfe

Sofern man einen Top-Ten-Platz in der Meldeliste als Grundlage nimmt, kommt man in der Hitze Tokios in Sachen Medaillenträume auf sechs heisse Schweizer Eisen: Annik Kälin und Simon Ehammer sowohl im Weitsprung wie auch im Mehrkampf, Ditaji Kambundji und Jason Joseph in den Hürdensprints, sowie Stabhochspringerin Angelica Moser und 800-m-Läuferin Audrey Werro. Einen Dämpfer in Form einer Oberschenkelzerrung erlitt Dominic Lobalu, der über 5000 und 10'000 m Mitfavorit gewesen wäre.

Schicksal und Statistik

Mit so einer breiten Spitze ist die Schweiz noch nie zu Weltmeisterschaften angetreten. Von den 26 Einzelstarts erfolgen deren zehn aus den Top Ten. Und gemäss dem Grundsatz, dass sich Glück und Pech ausgleichen, kommt Swiss Athletics nach viermal Platz 4 an den Olympischen Spielen von Paris diesmal wieder zum Zug.

Die Schweizer Teilnehmerinnen

Géraldine Frey (100 m & Staffel). Für Frey steht die dritte Weltmeisterschaft an. Vor zwei Jahren hat es die 28-Jährige bis in den Halbfinal geschafft.

Salomé Kora (100 m & Staffel). Mit der Staffel stand Kora an Olympia und an der letzten WM schon im Final. Im Einzel ist ihr das noch nicht gelungen. Zuletzt holte sie sich in 11,10 Sekunden den Schweizer Meistertitel.

Léonie Pointet (200 m & Staffel). Die 24-Jährige hat sich auf die 200 m spezialisiert, tritt mit der Staffel aber auch über die halbe Distanz an. In Tokio bestreitet die angehende Physiotherapeutin ihre zweite WM.

Lore Hoffmann (800 m). Die erfahrene Athletin wurde im vergangenen Jahr nicht für die Olympischen Spiele in Paris nominiert. Nun ist sie für die WM zurück im Schweizer Aufgebot.

Veronica Vancardo (800 m). Vor wenigen Wochen blieb Vancardo zum ersten Mal in ihrer Karriere unter der 2-Minuten-Marke. Damit kehrte auch das Selbstvertrauen der 24-jährigen Freiburgerin zurück. Pünktlich zu ihrer ersten WM.

Audrey Werro (800 m). Mit einer Fabelzeit von 1:55,91 Minuten liess Werro an Weltklasse Zürich aufhorchen. Nach diesem Sieg inklusive Schweizer Rekord gehört die 21-Jährige plötzlich zu den Medaillenkandidatinnen.

Lilly Nägeli (1500 m). Die 22-jährige Athletin des LC Uster blickt auf ihre bisher beste Saison zurück und wurde mit dem Aufgebot für die WM belohnt.

Joceline Wind (1500 m). Nach 2023 nimmt Wind zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Sie konnte ihre Bestleistung im Juli verbessern und lief bei Weltklasse Zürich zuletzt auf den 11. Rang.

Ditaji Kambundji (100 m Hürden). Dass sie in den Final laufen kann, hat sie vor zwei Jahren bereits bewiesen. Nun ist Kambundji noch einmal einen Schritt weiter. Ihre grosse Schwester ist nicht dabei, dennoch stellen die Kambundjis mit Ditaji eine Medaillenkandidatin.

Lea Bachmann (Stabhochsprung). Persönliche Besthöhe im August (4,58 m), geteilter Sieg an der Athletissima in Lausanne und der 7. Platz bei Weltklasse Zürich. Bachmann ist in Form und wurde mit ihrem ersten WM-Aufgebot belohnt.

Angelica Moser (Stabhochsprung). Die Leaderin des Schweizer Stabhochsprung-Trios. Als amtierende Europameisterin reist sie mit Ambitionen nach Tokio. Nach dem 5. Platz in Budapest und dem 4. Rang an Olympia in Paris soll nun die Medaille her.

Pascale Stöcklin (Stabhochsprung). Die Baslerin ist zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei. Ihre Besthöhe in diesem Jahr, die 4,51 m, stellte sie bei Spitzenleichtathletik Luzern auf.

Annik Kälin (Weitsprung & Siebenkampf). Kälin darf sich gleich doppelt Hoffnungen auf Edelmetall machen. Sie tritt sowohl im Weitsprung als auch im Siebenkampf an. In beiden Disziplinen muss man die 25-Jährige auf dem Zettel haben.

Miryam Mazenauer (Kugelstossen). Für die mehrfache Schweizer Meisterin geht es in Tokio darum, Erfahrungen zu sammeln. Die 25-Jährige nimmt zum ersten Mal an globalen Titelkämpfen teil.

Céline Bürgi (100-m-Staffel). Die 25-jährige Thunerin tritt zum ersten Mal bei einem Grossevent in Erscheinung. Sie wurde für die Staffel aufgeboten.

Ajla Del Ponte (100-m-Staffel). Die Karriere der Tessinerin ist wegen zahlreichen Verletzungen ins Stocken geraten. 2021 hatte sie im Olympia-Final noch den starken 5. Platz belegt. Nun geht es wieder vorwärts, in Tokio könnte ein Start in der Staffel zum Thema werden.

Emma Van Camp (100-m-Staffel). Auch Van Camp wurde für die 100-m-Staffel aufgeboten. Die 20-Jährige darf so ein erstes Mal WM-Luft schnuppern.

Iris Caligiuri (400-m-Staffel). Die 22-jährige Freiburgerin erhielt ein Staffel-Aufgebot und könnte so zu ihrem WM-Debüt kommen.

Annina Fahr (400-m-Staffel). Die Schweizer Vizemeisterin über 400 m Hürden war bereits 2022 in Oregon und an Olympia 2024 mit der Staffel am Start und bringt so etwas Erfahrung mit.

Catia Gubelmann (400-m-Staffel). Die Schweizer Meisterin über 400 m war vor zwei Jahren bereits Teil der Staffel und lief damals auf den 12. Schlussrang. Nun ist die 24-Jährige erneut mit dabei.

Julia Niederberger (400-m-Staffel). Auch Niederberger hat bereits Staffel-Erfahrung vorzuweisen, in Paris war sie mit dabei. Zudem steht für die 25-Jährige schon die dritte WM an.

Lena Wernli (400-m-Staffel). Die 25-Jährige nimmt zum ersten Mal an einer WM teil. Über 400 m Hürden wurde sie kürzlich Schweizer Meisterin.

Die Schweizer WM-Bilanz

Viermal Gold und fünfmal Bronze gewann Swiss Athletics bislang. Kugelstösser Werner Günthör siegte 1987, 1991 und 1993. André Bucher lief 2001 in Edmonton über 800 m zu Gold. Mit «Gring ache u seckle» kämpfte sich Anita Weyermann 1997 in Athen zu Bronze über 1500 m. Auch Marcel Schelbert (400 m Hürden 1999) und Viktor Röthlin (Marathon 2007) wurden starke Dritte. Von der noch aktiven Generation standen Mujinga Kambundji 2019 in Doha nach dem 200-m-Lauf sowie Simon Ehammer 2022 in Eugene nach dem Weitsprung auf dem Podest.

Die Newcomer

Ein Sextett startet in Einzeldisziplinen erstmals an einem globalen Grossanlass (Freiluft-WM oder Olympische Spiele): Ivan Pelizza (800 m), Simon Wieland (Speer), Veronica Vancardo (800 m), Lilly Nägeli (1500 m), Lea Bachmann (Stab) und Myriam Mazenauer (Kugel). Ein Versprechen für die Zukunft ist insbesondere Pelizza. Der 24-Jährige wechselte im Herbst 2019 vom Fussball zur Leichtathletik und hat nun mit 1:44,53 Minuten als zweitschnellster Schweizer hinter Bucher (1:42,55) bereits eine tolle Basis für die nächsten Trainingsjahre.

Die Schweizer Teilnehmer

Timothé Mumenthaler (200 m). Mumenthalers Stern ging an der EM 2024 in Rom auf, als er über 200 m Gold gewann. Über die gleiche Distanz tritt der Genfer auch in Tokio an.

William Reais (200 m). Auch Reais ist Medaillengewinner der EM von Rom, er holte Bronze. In Tokio wird er seine dritte WM bestreiten, 2023 reichte es für die Halbfinalqualifikation.

Lionel Spitz (400 m). Der 24-jährige Spitz tritt zu seinen zweiten Weltmeisterschaften an. Der 400-m-Läufer kürte sich Ende August in Frauenfeld zum Schweizer Meister über diese Distanz.

Ivan Pelizza (800 m). Im Juni lief Pelizza die zweitschnellste Schweizer Zeit über 800 m aller Zeiten. An seiner ersten WM will er diese Leistung bestätigen.

Dominic Lobalu (5000 m & 10'000 m). Lobalu musste zuletzt für eine Wettkämpfe verletzungsbedingt passen. Das Ziel war, für die WM in Japan wieder fit zu sein. Geplant sind Starts über 5000 und 10'000 Meter.

Jason Joseph (110 m Hürden). 2023 schaffte es Joseph in Budapest bis in den Final, dort erreichte er den 7. Schlussrang. An den Olympischen Spielen in Tokio konnte er diese Leistung nicht ganz bestätigen und schied im Halbfinal aus. Nun soll es wieder in den Final gehen.

Julien Bonvin (400 m Hürden). Der Langhürdler tritt zu seiner dritten WM an. Zu einer Finalteilnahme hat es bislang noch nicht gereicht. Vielleicht schafft er das nun in Japan?

Simon Ehammer (Weitsprung & Zehnkampf). Ehammer reist mit berechtigen Medaillenambitionen nach Tokio. Der 25-Jährige, Bronzegewinner im Weitsprung 2022, plant für einmal wieder den Doppelstart inklusive des Zehnkampfs.

Simon Wieland (Speerwurf). Der Speerwerfer hat schwierige Jahre hinter sich, in diesem Sommer aber endlich die 80-m-Marke geknackt. Der Berner kommt nun zu seinem Debüt an Titelkämpfen der Elite.

Die Lücke

Swiss Athletics ist in fast allen Disziplinengruppen (Sprint/Hürden, Lauf, Sprung, Wurf und Mehrkampf) vertreten – einzig Gehen fehlt. Mit Speerwerfer Wieland ist erstmals seit 2009 in Berlin (Speerwerfer Stefan Müller und Diskuswerfer Daniel Schaerer) wieder ein Werfer dabei. Kugelstösserin Mazenauer beendet gar eine 38-jährige Durststrecke. Seit 1987 in Rom (Speerwerferin Denise Thiémard) ist nie mehr eine Schweizer Werferin zu einer WM gefahren.