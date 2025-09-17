Der Portugiese Isaac Nader wird völlig überraschend und dank 2 Hundertsteln Weltmeister über 1500 m.

Der Sieg über die 3000 m Steeple der Frauen geht an die 21-jährige Kenianerin Faith Cherotich.

1500 m Männer: Nader überraschend Weltmeister

Isaac Nader kürte sich über die 1500 m völlig überraschend zum Weltmeister. Der 26-jährige Portugiese rannte auf den letzten Metern an vier Konkurrenten vorbei und hatte letztlich ganz knapp die Nase vorne. Dank lediglich 2 Hundertstelsekunden sicherte sich Nader in 3:34,10 Minuten vor Jake Wightman (GBR), Weltmeister von 2022, die Goldmedaille. Für den Mann aus Faro ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. Bronze gewann Reynold Cheruiyot aus Kenia (3:34,25). Superstar Jakob Ingebrigtsen (NOR) war am Sonntag bereits im Vorlauf ausgeschieden.

3000 m Steeple Frauen: Cherotich triumphiert

Dank einem Überholmanöver kurz vor Schluss sorgte auch die Kenianerin Faith Cherotich für eine kleine Überraschung im Hindernislauf über 3000 m. Die 21-Jährige, die 2023 in Budapest Bronze geholt hatte, liess die lange souveräne Winfred Mutile Yavi (BHR) – Olympiasiegerin 2024 und Weltmeisterin 2023 – direkt nach dem Wassergraben hinter sich und brachte den Vorsprung locker über die Zeit. Cherotich distanzierte Yavi in 8:51,59 Minuten um fast 5 Sekunden. Dritte wurde Sembo Almayew aus Äthiopien (8:58,86).

Resultate