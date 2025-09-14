Dominic Lobalu läuft an der Leichtathletik-WM in Tokio über 10'000 m auf Rang 14.

Weitsprung-Gold holt sich die US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall, die bereits an Olympia siegte.

Im Diskus triumphiert mit Valarie Allman ebenfalls die Paris-Championne.

10'000 m: Lobalu ohne Chance

Dominic Lobalu ist an der WM in Tokio über 10'000 m wie erwartet chancenlos. Den Titel sichert sich überraschend der Franzose Jimmy Gressier. Es war zu sehen, dass der im heutigen Südsudan geborene Lobalu nach einer Mitte August erlittenen Zerrung im Oberschenkel weit von der Bestform entfernt war. Der 27-Jährige musste in der zweitletzten Runde abreissen lassen. Letztendlich schaute in 29:11,65 Minuten Rang 14 heraus. Gold sicherte sich in 28:55,77 Minuten Gressier. Der 28-Jährige fing auf den letzten Metern den Äthiopier Yomif Kejelcha noch ab. Bronze ging mit dem Schweden Andreas Almgren an einen weiteren Europäer.

Resultate

Weitsprung F: Davis-Woodhall doppelt nach

Die Olympiasiegerin ist nun auch Weltmeisterin. Tara Davis-Woodhall bejubelte dank einem Monstersatz auf 7,13 m Gold. Schon im ersten Versuch gelangen der Texanerin starke 7,08 m. Silber ging wie in Paris an die Deutsche Malaika Mihambo, die Davis-Woodhall mit 6,99 m noch am nächsten kam. Bronze holte die Kolumbianerin Natalia Linares (6,92).

Resultate

Diskus F: Allman erneut nicht zu schlagen

Auch im Diskuswurf der Frauen konnte sich die Olympiasiegerin durchsetzen. Valarie Allman spedierte die Scheibe im besten Versuch 69,48 m weit. Hinter der US-Amerikanerin sicherte sich Jorinde van Klinken (67,50 m/Niederlande) Silber. Dritte wurde die Kubanerin Silinda Morales mit persönlicher Bestleistung von 67,25 m.

Passend zum Thema Leichtathletik-WM in Tokio Alle Medaillenentscheidungen auf einen Blick

Resultate