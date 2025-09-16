 Zum Inhalt springen

LA-WM Tag 4: Schweizer News Pelizza scheitert im Vorlauf über 800 m

16.09.2025, 13:14

800 m: Pelizzas WM-Debüt endet nach dem Vorlauf

Ivan Pelizza hat über 800 m den Halbfinaleinzug verpasst. Der 24-jährige Zürcher lief in 1:45,65 Minuten auf den 5. Rang in seinem Vorlauf-Heat, nur die besten 3 qualifizierten sich für die nächste Runde. Pelizza blieb knapp eine Sekunde über seiner persönlichen Bestleistung. Für den ehemaligen GC-Junior, der erst spät vom Fussball zur Leichtathletik gewechselt ist, waren es die ersten Weltmeisterschaften.

SRF zwei, sportlive, 16.09.2025, 12:15 Uhr ; 

