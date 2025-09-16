Ivan Pelizza verpasst an der WM in Tokio über 800 m den Sprung in den Halbfinal.

Aus Schweizer Sicht steht am Dienstagnachmittag auch noch Hürdenläufer Jason Joseph im Einsatz.

800 m: Pelizzas WM-Debüt endet nach dem Vorlauf

Ivan Pelizza hat über 800 m den Halbfinaleinzug verpasst. Der 24-jährige Zürcher lief in 1:45,65 Minuten auf den 5. Rang in seinem Vorlauf-Heat, nur die besten 3 qualifizierten sich für die nächste Runde. Pelizza blieb knapp eine Sekunde über seiner persönlichen Bestleistung. Für den ehemaligen GC-Junior, der erst spät vom Fussball zur Leichtathletik gewechselt ist, waren es die ersten Weltmeisterschaften.