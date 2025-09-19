Samstag, 20. September
- Morning Session, ab 00:25 Uhr im Livestream in der Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (2)
|00:30 Uhr
|20 km Gehen Frauen
|02:50 Uhr
|20 km Gehen Männer
|Vorentscheidungen
|02:00 Uhr
|
Diskuswerfen Männer
Qualifikation Gruppe A
|02:28 Uhr
|Zehnkampf Männer: 100 m
|Simon Ehammer
|03:00 Uhr
|
Kugelstossen Frauen
Qualifikation
|Miryam Mazenauer
|03:10 Uhr
|Zehnkampf Männer: Weitsprung
|Simon Ehammer
|03:35 Uhr
|
Diskuswerfen Männer
Qualifikation Gruppe B
|04:30 Uhr
|Siebenkampf Frauen: Weitsprung
|04:45 Uhr
|Zehnkampf Männer: Kugelstossen
|Simon Ehammer
- Evening Session, ab 11:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
|ZEIT
|DISZIPLIN
|SCHWEIZER STARTER/INNEN
|Entscheidungen (4)
|12:54 Uhr
|Kugelstossen Frauen
|ev. Miryam Mazenauer
|14:05 Uhr
|Speerwerfen Frauen
|14:11 Uhr
|Siebenkampf Frauen: 800 m
|14:29 Uhr
|5000 m Frauen
|15:22 Uhr
|800 m Männer
|Vorentscheidungen
|12:00 Uhr
|Siebenkampf Frauen: Speerwerfen
|12:05 Uhr
|Zehnkampf Männer: Hochsprung
|Simon Ehammer
|12:35 Uhr
|4x400 m Staffel Männer Vorläufe
|13:00 Uhr
|4x400 m Staffel Frauen Vorläufe
|Schweiz
|13:25 Uhr
|4x100 m Staffel Männer Vorläufe
|13:45 Uhr
|4x100 m Staffel Frauen Vorläufe
|Schweiz
|14:55 Uhr
|Zehnkampf Männer: 400 m
|Simon Ehammer