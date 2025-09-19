 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Live bei SRF Tag 8 an der Leichtathletik-WM – das Programm

Wann? Welche Schweizer Athleten und Athletinnen? Was? Der 8. Tag an der WM in Tokio bringt 7 Entscheidungen. Wir haben die Details dazu und den exakten Zeitplan.

19.09.2025, 12:09

Teilen
Simon Ehammer bindet im Stadion die Schuhe.
Legende: Kämpft um die Medaille Simon Ehammer. KEYSTONE/Michael Buholzer

Samstag, 20. September

  • Morning Session, ab 00:25 Uhr im Livestream in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (2)
00:30 Uhr 20 km Gehen Frauen
02:50 Uhr 20 km Gehen Männer
Vorentscheidungen
02:00 Uhr Diskuswerfen Männer
Qualifikation Gruppe A
02:28 Uhr Zehnkampf Männer: 100 m Simon Ehammer
03:00 Uhr Kugelstossen Frauen
Qualifikation 		Miryam Mazenauer
03:10 Uhr Zehnkampf Männer: Weitsprung Simon Ehammer
03:35 Uhr Diskuswerfen Männer
Qualifikation Gruppe B
04:30 Uhr Siebenkampf Frauen: Weitsprung
04:45 Uhr Zehnkampf Männer: Kugelstossen Simon Ehammer
  • Evening Session, ab 11:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App
ZEIT DISZIPLIN SCHWEIZER STARTER/INNEN
Entscheidungen (4)
12:54 Uhr Kugelstossen Frauen ev. Miryam Mazenauer
14:05 Uhr Speerwerfen Frauen
14:11 Uhr Siebenkampf Frauen: 800 m
14:29 Uhr 5000 m Frauen
15:22 Uhr 800 m Männer
Vorentscheidungen
12:00 Uhr Siebenkampf Frauen: Speerwerfen
12:05 Uhr Zehnkampf Männer: Hochsprung Simon Ehammer
12:35 Uhr 4x400 m Staffel Männer Vorläufe
13:00 Uhr 4x400 m Staffel Frauen Vorläufe Schweiz
13:25 Uhr 4x100 m Staffel Männer Vorläufe
13:45 Uhr 4x100 m Staffel Frauen Vorläufe Schweiz
14:55 Uhr Zehnkampf Männer: 400 m Simon Ehammer

SRF zwei, sportlive, 19.09.2025, 12:40 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)