Audrey Werro qualifiziert sich an der Leichtathletik-Hallen-WM in Torun (POL) über 800 m für den Final. Valentina Rosamilia bleibt im Halbfinal hängen.

Léonie Pointet qualifiziert sich über 60 m direkt für den Halbfinal, Ajla Del Ponte verpasst diesen wegen einer Tausendstelsekunde.

Simon Ehammer brilliert im Siebenkampf.

Auf den gesamten 1:59,27 Minuten ihres Halbfinallaufs liess Audrey Werro nie Zweifel daran aufkommen, wer diesen gewinnt. Die 800-m-Läuferin führte das Rennen über die gesamte Distanz an und qualifizierte sich äusserst souverän für den WM-Final. Auf den letzten Metern konnte die 21-Jährige sogar noch etwas Tempo rausnehmen.

Landsfrau Valentina Rosamilia hatte in ihrem Halbfinal-Heat eine ähnliche Strategie gewählt wie Werro; die Taktik ging indes nicht ganz auf. Kaum war das das Feld zusammengerückt, übernahm Rosamilia die Führung. Diese behielt sie bis zur letzten Kurve, auf der sie von Hayley Kitching (AUS) und Clara Liberman (FRA) überholt wurde. Danach war sie zu keiner Reaktion mehr fähig. In 2:00,67 Minuten kam sie als 3. ins Ziel, was gleichbedeutend mit dem Ausscheiden im Halbfinal war.

Del Pontes bitteres Ausscheiden

Vor 5 Jahren war Ajla Del Ponte in Torun im 60-Meter-Sprint Europameisterin geworden. Heuer war ihre Qualifikation für die WM am selben Ort nach von Verletzungen geprägten Jahren schon eine positive Überraschung. In ihrem Vorlauf über 60 Meter wurde die Olympia-5. von Tokio 2021 nur 5. Wegen einer Tausendstelsekunde musste sie vorerst mit dem 2. Lucky-Loser-Platz vorliebnehmen.

Am Ende wurde ihr diese Tausendstelsekunde zum Verhängnis: Nach dem letzten Vorlauf wurde die Tessinerin vom letzten Lucky-Loser-Platz verdrängt und verpasste dadurch den Halbfinal. Dort wird die Schweiz aber dennoch vertreten sein: Léonie Pointet egalisierte ihre persönliche Bestzeit von 7,21 Sekunden und lief damit auf den 3. Rang in ihrem Vorlauf, der zur Halbfinalteilnahme (am Samstagabend ab 20:14 Uhr) berechtigt.

Die weiteren Schweizer Einsätze