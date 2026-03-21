Simon Ehammer läuft an der Leichtathletik-Hallen-WM über 60 m Hürden schneller als je ein anderer Siebenkämpfer vor ihm.

Im polnischen Torun braucht er dafür lediglich 7,52 Sekunden. Damit macht er einen weiteren Schritt in Richtung erneutem WM-Gold – und sogar zum Weltrekord.

Beim Stabhochsprung legt der Appenzeller gleich nach: Als Einziger überspringt er 5,30 Meter.

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Simon Ehammer kehrte nach dem Zieleinlauf plötzlich um und rannte mit den Händen über dem Kopf durch die Halle von Torun. Er war wesentlich länger unterwegs als zuvor über die 60 Meter Hürden. Seine Zeit war denn auch der Grund für seinen Jubellauf: Lediglich 7,52 Sekunden lang war Ehammer auf der Bahn unterwegs gewesen – neue Weltbestleistung eines Siebenkämpfers über die 60 Meter Hürden.

Ganze 28 Hunderstelsekunden länger als Ehammer benötigte der zweitschnellste, Heath Baldwin (USA), für die 60 m Hürden. Dank seines Traumlaufs machte Ehammer einen grossen Schritt in Richtung zweitem Hallen-WM-Gold nach 2024. Der Appenzeller baute seinen Vorsprung an der Spitze des Klassements zwei Disziplinen vor Schluss auf über 200 Punkte aus.

Auch im Stabhochsprung eine Klasse für sich

Rund 4 Stunden später gehörte die Bühne in Torun Ehammer dann ganz alleine. Alle Wettkämpfe der Morgensession waren durch, die gesamte Siebenkampf-Konkurrenz hatte spätestens auf 5,20 Metern gerissen. Ehammer genoss die Aufmerksamkeit und blühte auch mit dem Stab auf: Wie schon auf 5,10 und 5,20 Metern übersprang er die 5,30 Meter auch im 3. Versuch.

So hat er neben dem erneuten Weltmeistertitel sogar noch Grösseres im Visier: den Hallen-Weltrekord. Im 1000-Meter-Lauf am Abend muss er für einen neuen Weltrekord mindestens eine Zeit von 2:43,26 Minuten laufen. Eine Zeit, die Ehammer schon gelaufen ist.