Audrey Werro qualifiziert sich an der Leichtathletik-Hallen-WM in Torun (POL) über 800 m für den Final. Valentina Rosamilia bleibt im Halbfinal hängen.

Am Abend verpasst Léonie Pointet den Final über 60 m klar, Ajla Del Ponte scheiterte am Morgen schon im Vorlauf wegen einer Tausendstelsekunde.

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Während den 1:59,27 Minuten ihres Halbfinal-Laufs liess Audrey Werro nie Zweifel daran aufkommen, wer diesen gewinnt. Die 800-m-Läuferin führte das Rennen über die gesamte Distanz an und qualifizierte sich äusserst souverän für den WM-Final. Auf den letzten Metern konnte die 21-Jährige sogar noch etwas Tempo rausnehmen.

Landsfrau Valentina Rosamilia hatte in ihrem Halbfinal-Heat eine ähnliche Strategie gewählt wie Werro; die Taktik ging indes nicht ganz auf. Kaum war das Feld zusammengerückt, übernahm Rosamilia die Führung. Diese behielt sie bis zur letzten Kurve, auf der sie von Hayley Kitching (AUS) und Clara Liberman (FRA) überholt wurde. Danach war sie zu keiner Reaktion mehr fähig. In 2:00,67 Minuten kam sie als 3. ins Ziel, was gleichbedeutend mit dem Ausscheiden im Halbfinal war.

Del Pontes bitteres Ausscheiden

Vor 5 Jahren war Ajla Del Ponte in Torun im 60-Meter-Sprint Europameisterin geworden. Heuer war ihre Qualifikation für die WM am selben Ort nach von Verletzungen geprägten Jahren schon eine positive Überraschung. In ihrem Vorlauf über 60 Meter wurde die Olympia-5. von Tokio 2021 nur 5. Wegen einer Tausendstelsekunde musste sie vorerst mit dem 2. Lucky-Loser-Platz vorliebnehmen.

Am Ende wurde ihr diese Tausendstelsekunde zum Verhängnis: Nach dem letzten Vorlauf wurde die Tessinerin vom Schleudersitz geworfen und verpasste dadurch den Halbfinal.

Dort war die Schweiz am Samstagabend dennoch vertreten: Léonie Pointet egalisierte ihre persönliche Bestzeit von 7,21 Sekunden und lief damit auf den 3. Rang in ihrem Vorlauf, der zur Halbfinal-Teilnahme berechtigte. Für die 25-Jährige hingen die Trauben im Kampf um einen Platz im Feld mit 8 Finalistinnen allerdings zu hoch. In 7,27 Sekunden machte Pointet wieder einen Schritt zurück und konnte in ihrem Heat nur eine Mitstreiterin hinter sich lassen. Die Final-Tickets gingen für 7,08 Sekunden und besser weg.

Die weiteren Schweizer Einsätze am Samstagvormittag