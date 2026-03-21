Der Mehrkämpfer Simon Ehammer ist nach 2024 erneut Hallen-Weltmeister.

Das Verblüffende dabei: Er stösst bei der Eroberung des Siebenkampf-Titels in Polen in ganz neue Sphären vor.

Sein Total von 6670 Punkten bedeutet Weltrekord, nachdem zuvor die 6645 Zähler während 14 Jahren unerreichbar blieben.

Nach einem Jahr Abwesenheit ist Simon Ehammer wieder Indoor-Weltmeister. Der Appenzeller wiederholte im polnischen Torun seinen Coup von Glasgow 2024 und löste damit Sander Skotheim (NOR) als Siebenkampf-Branchenleader unter dem Dach ab.

Der frappante Unterschied: Vor 2 Saisons hatte das Schweizer Multitalent seinen Triumph noch mit dem Total von 6419 Punkten erreicht. Diesmal totalisierte Ehammer nach 2 formidablen Wettkampftagen 6670 Zähler – und überflügelte damit den seit 2012 gültigen Weltrekord von Ashton Eaton (USA) um 25 Punkte. Seine persönliche Bestleistung vor der Hallen-WM hatte seit gut einem Jahr bei 6506 Punkten gelegen.

Paukenschlag um Paukenschlag

Auf der letzten Etappe zur Overall-Nummer 1 brauchte der 26-Jährige am Samstagabend «nur» noch die 5 Runden über gesamthaft 1000 Meter zu absolvieren. Er tat dies in kontrollierter Manier und mit ganz viel Coolness in 2:41,02 Minuten (persönlicher Bestzeit) und war somit nicht mehr vom Weltrekord-Kurs abzubringen. Auf die erforderlichen 2:43,26 Minuten hatte er eine Marge von über 2 Sekunden.

Für Ehammer war es in Torun ein von A bis Z überragender Wettkampf. So hatte er schon ganz zu Beginn im 60-m-Sprint in 6,69 Sekunden – schneller war er selbst noch gar nie gestoppt worden – für ein dickes Ausrufezeichen gesorgt.

Der Bronzegewinner im Weitsprung an der Freiluft-WM von 2022 konnte über die 2 Tage hinweg bis zum Finish sein hohes Niveau halten. Ein weiteres Highlight markierten früh am Samstagmorgen die 7,52 Sekunden über 60 m Hürden – so rasant war auf dem ganzen Globus noch gar nie ein Siebenkämpfer unterwegs gewesen.

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Er steuerte von den 6 Titeln deren 2 bei

Ganz an der Spitze distanzierte Ehammer bis zum fulminanten Schlusspunkt den nächstbesten Konkurrenten, den Amerikaner Heath Baldwin auf dem Silberplatz, um bemerkenswerte 333 Punkte.

So war kurz vor 19 Uhr eine weitere Schweizer Sternstunde in der Leichtathletik perfekt. Swiss-Athletics steht nun bei 6 Goldmedaillen an Hallen-Weltmeisterschaften. Deren 2 davon gehen auf das Konto von Ehammer.

Service zur Hallen-WM