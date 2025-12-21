Chiara Tamburlini startet schon seit ihrer ersten Profisaison voll durch. Joel Girrbach musste Vertrauen und Geduld beweisen, bis es mit dem Durchbruch klappte. Doch etwas haben sie gemeinsam: Beide sind zurzeit die Besten im Schweizer Golfsport und überzeugten in der vergangenen Saison mit Top-Resultaten.

Chiara Tamburlini qualifizierte sich nach nur zweieinhalb Jahren als Profi vor einer Woche für die LPGA-Welttour. Joel Girrbach hatte dieses Jahr nach elf Profijahren die beste Saison seiner Karriere und erspielte sich allein in diesem Jahr gleichviel Preisgeld, wie in seiner ganzen Karriere zuvor. Bevor es in die wohlverdiente Saisonpause geht, machen Tamburlini und Girrbach Halt im «Sportpanorama».

Legende: Kommen am Sonntag ins «Sportpanorama» Joel Girrbach und Chiara Tamburlini. imago / Golffile

Weitere Themen in der Sendung:

Ski Alpin: Skirennfahrer fürchten um ihre Gesundheit

Der Skirennsport birgt unzählige Gefahren – Stürze, Verletzungen, im Extremfall gar den Tod. Um den Gefahren entgegenzuwirken, werden verschiedene Ansätze verfolgt, darunter die Anpassung des Rennkalenders. Diese Anpassungen werden jedoch nicht vehement genug durchgesetzt. Noch vor zwei Jahren beschloss FIS-Renndirektor Markus Waldner nach den Verletzungen von Top-Athleten wie Aleksander Aamodt Kilde und Alexis Pinturault in Wengen, dass nie mehr drei Speedrennen in Folge stattfinden sollen. Diese Woche stehen in Gröden aber bereits wieder drei Speedrennen hintereinander auf dem Programm, gefolgt von einem Riesenslalom und Slalom. Die Belastung für Athleten, die in drei Disziplinen antreten, ist somit erneut riesig. Der Schutz der Athleten durch den Verband wirft Fragen auf.

Ballonfahrt: Die unbekannten Weltmeister

Nicht nur Franjo von Allmen, Ditaji Kambundji und die Unihockey-Frauen haben 2025 an der WM eine Goldmedaille gewonnen. Auch die beiden Schweizer Ballonfahrer Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger holten sich am Gordon Bennett Race 2025 den Weltmeistertitel. Die beiden Abenteurer waren zwei Tage und 19 Stunden in der Luft und legten die grösste Distanz aller 24 Teams zurück. Und dies bei minus fünf Grad und garstigem Wetter. Entschädigt wurden sie durch atemberaubende Ausblicke auf das Lichtermeer der Städte.

Fussball: Wirbel um WM-Ticketpreise

Gross war der Aufschrei, als bekannt wurde, wie teuer die Tickets an der Fussball-WM 2026 sein werden. Fans und Verbände protestierten, einige riefen zum Boykott auf. Nun krebst die Fifa ein Stück zurück und reserviert einige Tickets zum Schnäppchenpreis von 50 Franken für Fans, die ihre Nationalmannschaft schon lange unterstützen. Doch reicht das, um die Gemüter zu beruhigen?