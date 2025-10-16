Riola Xhemaili führt aktuell die Torschützinnenliste der niederländischen Eredivisie an. Mit Sascha Ruefer blickt sie zurück auf die Heim-EM und redet über ihren Höhenflug bei PSV Eindhoven. Weitere Themen sind Iman Beney bei Manchester City, Schiedsrichter-Brillen im Unihockey und der Waffenlauf.

Legende: Zu Gast im «Sportpanorama» Riola Xhemaili. IMAGO / Sports Press Photo

Neun Spiele, acht Tore, zuletzt ein Dreierpack in der Meisterschaft gegen NAC Breda. Nachdem Riola Xhemaili mit ihrem Last-Minute-Tor an der EM gegen Finnland Schweizer Frauenfussballgeschichte schrieb, macht die 23-jährige Solothurnerin auch bei PSV Eindhoven gehörig auf sich aufmerksam. In der Meisterschaft und im Europa Cup verpasste die Top-Torjägerin bisher keine einzige Spielminute und steht auch für die kommenden Testspiele mit dem Nationalteam wieder im Aufgebot von Pia Sundhage.



Weitere Themen:

Fussball: Das Vermächtnis der Heim-EM und zu Besuch bei Iman Beney

Begeisternd, fair, ein Sommermärchen. Die Heim-EM überzeugte auf ganzer Linie mit vielen Toren, ausverkauften Stadien und einer landesweiten Frauenfussballeuphorie. Doch was bleibt vom Sommermärchen? Wie steht es heute um den Frauenfussball in der Schweiz? «Sportpanorama» deckt auf, besucht zudem Iman Beney an ihrer neuen Wirkungsstätte und zeigt, wie es dem Nati-Juwel auf der Insel bei Manchester City ergeht.

Unihockey: Durch die Augen der Schiedsrichter

An der Euro Floorball Tour der Frauen in Chur kommt es dieses Jahr zu einem besonderen Novum. Die Schiedsrichter werden mit Eyetracking-Spezialbrillen ausgerüstet, welche es später erlauben sol-len, das Blickverhalten der Unparteiischen zu Trainingszwecken zu analysieren. Wie funktioniert diese Technologie, was bringt sie und welche Erfahrungen machen die Schiedsrichter damit?

Waffenlauf: Was ist aus der Schweizer Kultsportart geworden?

Wer kennt ihn noch, den Waffenlauf? Wer erinnert sich an Läufer wie Albrecht Moser oder Werner Fischer? Der Schweizer Traditionssport ist quasi ausgestorben, weit weg von der Strahlkraft, die er einmal hatte. «Sportpanorama» besucht mit Albrecht Moser, dem ehemaligen Dominator des Waffen-laufs, den Burgdorfer Waffenlauf.