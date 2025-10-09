 Zum Inhalt springen

Am Sonntag um 18:00 Uhr Vor dem Saisonstart: Tumler besucht das «Sportpanorama»

In 2 Wochen wird die Ski-Saison in Sölden lanciert. Vorher legt Thomas Tumler noch einen Stopp im «Sportpanorama» ein.

09.10.2025, 11:52

Mann in weissem Hemd und Mütze, im Hintergrund Skier.
Legende: Blickt auf einen erfolgreichen Winter zurück Thomas Tumler. KEYSTONE/Urs Flüeler

In seiner 12. Weltcup-Saison gelang Thomas Tumler der ganz grosse Wurf. Mit seinem Sieg im Riesenslalom von Beaver Creek im Dezember 2024 und zwei Silber-Medaillen an der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm stiess der 35-Jährige in die absolute Weltspitze vor.

2 Wochen bevor der Ski-Winter mit dem Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher über Sölden lanciert wird, ist Tumler am Sonntag, 12. Oktober, bei Rainer M. Salzgeber im «Sportpanorama» zu Gast.

Weitere Themen:

  • Brignone nach der Verletzung: Im Frühling verletzte sich die Gesamtweltcupsieger bei den italienischen Meisterschaften schwer am Knie. Nun kämpft die Allrounderin um ihr Comeback und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina.
  • Gremaud und Podladtchikov vor der Olympiasaison: In Saas Fee bereiten sich die Schweizer Ski- und Snowboard-Cracks auf den kommenden Winter vor. Wir haben sie besucht.
  • Hype um Hyrox: Der Mix aus Kraft und Ausdauer ist in aller Munde. Was macht den Sport aus, wieso erfreut er sich solcher Begeisterung?

