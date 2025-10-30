Erstmals seit 75 Jahren hat wieder ein Schweizer Kunstturner im Mehrkampf eine WM-Medaille gewonnen. Noe Seifert sicherte sich an den Titelkämpfen in Jakarta Bronze.
Für den 27-jährigen Aargauer ist es die bisherige Krönung einer Karriere, in der er 2024 bereits EM-Bronze am Barren geholt hatte. Im Mai dieses Jahres folgte eine EM-Silbermedaille mit dem Team. Am Sonntag stellt sich Seifert im «Sportpanorama» den Fragen von Moderator Paddy Kälin.
Weitere Themen:
- Davide Callà hospitiert bei Andy Schmid
Der Assistent von Nati-Trainer Murat Yakin wechselt die Sportart und schaut im Camp der Handballer Nati-Coach Andy Schmid über die Schulter. Wir haben ihn begleitet.
- Bei Yanic Konan Niederhäuser zu Hause
Der Freiburger ist nach Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George der 4. Schweizer in der NBA. Wie hat der 22-Jährige seinen steilen Aufstieg inklusive Pick in der 1. Draft-Runde sowie den Saisonstart in der besten Basketball-Liga der Welt erlebt?
- Das inklusive Reporterteam bei der Handball-Nati
- Kyburz' erster New-York-Marathon