Sonntag, 18:00 Uhr «Sportpanorama» mit Kunstturner Noe Seifert

Der Aargauer hat an der WM in Jakarta Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Jetzt ist er Gast im «Sportpanorama».

30.10.2025, 17:06

Seifert hält seine um den Hals hängende Medaille hoch
Legende: Der grösste Erfolg seiner Karriere Noe Seifert mit der WM-Bronzemedaille im Mehrkampf. key/EPA/Mast Irham

Erstmals seit 75 Jahren hat wieder ein Schweizer Kunstturner im Mehrkampf eine WM-Medaille gewonnen. Noe Seifert sicherte sich an den Titelkämpfen in Jakarta Bronze.

Für den 27-jährigen Aargauer ist es die bisherige Krönung einer Karriere, in der er 2024 bereits EM-Bronze am Barren geholt hatte. Im Mai dieses Jahres folgte eine EM-Silbermedaille mit dem Team. Am Sonntag stellt sich Seifert im «Sportpanorama» den Fragen von Moderator Paddy Kälin.

Weitere Themen:

  • Davide Callà hospitiert bei Andy Schmid

Der Assistent von Nati-Trainer Murat Yakin wechselt die Sportart und schaut im Camp der Handballer Nati-Coach Andy Schmid über die Schulter. Wir haben ihn begleitet.

  • Bei Yanic Konan Niederhäuser zu Hause

Der Freiburger ist nach Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George der 4. Schweizer in der NBA. Wie hat der 22-Jährige seinen steilen Aufstieg inklusive Pick in der 1. Draft-Runde sowie den Saisonstart in der besten Basketball-Liga der Welt erlebt?

  • Das inklusive Reporterteam bei der Handball-Nati
  • Kyburz' erster New-York-Marathon

