Der Aargauer hat an der WM in Jakarta Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Jetzt ist er Gast im «Sportpanorama».

Legende: Der grösste Erfolg seiner Karriere Noe Seifert mit der WM-Bronzemedaille im Mehrkampf. key/EPA/Mast Irham

Erstmals seit 75 Jahren hat wieder ein Schweizer Kunstturner im Mehrkampf eine WM-Medaille gewonnen. Noe Seifert sicherte sich an den Titelkämpfen in Jakarta Bronze.

Für den 27-jährigen Aargauer ist es die bisherige Krönung einer Karriere, in der er 2024 bereits EM-Bronze am Barren geholt hatte. Im Mai dieses Jahres folgte eine EM-Silbermedaille mit dem Team. Am Sonntag stellt sich Seifert im «Sportpanorama» den Fragen von Moderator Paddy Kälin.

Weitere Themen:

Davide Callà hospitiert bei Andy Schmid

Der Assistent von Nati-Trainer Murat Yakin wechselt die Sportart und schaut im Camp der Handballer Nati-Coach Andy Schmid über die Schulter. Wir haben ihn begleitet.

Bei Yanic Konan Niederhäuser zu Hause

Der Freiburger ist nach Thabo Sefolosha, Clint Capela und Kyshawn George der 4. Schweizer in der NBA. Wie hat der 22-Jährige seinen steilen Aufstieg inklusive Pick in der 1. Draft-Runde sowie den Saisonstart in der besten Basketball-Liga der Welt erlebt?

Das inklusive Reporterteam bei der Handball-Nati

Kyburz' erster New-York-Marathon