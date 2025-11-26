 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Sonntag, 19:55 Uhr, SRF zwei Skicrosserin Fanny Smith zu Gast im «Sportpanorama»

Vor dem Skicross-Saisonstart macht Fanny Smith Halt im «Sportpanorama» und spricht über ihre Ambitionen im Olympia-Jahr.

26.11.2025, 12:04

Teilen
Fanny Smith.
Legende: Äusserst erfolgreiche Saison 2024/25 Fanny Smith strahlt mit der grossen Kristallkugel sowie ihren beiden WM-Medaillen. Keystone/Anthony Anex

Fanny Smith hat in ihrer Karriere schon so vieles erreicht: Die inzwischen 33-jährige Waadtländerin ist zweifache Weltmeisterin, zweifache Olympia-Bronzegewinnerin und vierfache Gesamtweltcup-Siegerin.

Genug hat Smith aber noch nicht. Nachdem sich die erfolgreichste Schweizer Skicrosserin im vergangenen Winter mit dem Gewinn der Goldmedaille an der Heim-WM im Engadin einen Traum erfüllte, steht nun das nächste Highlight vor der Tür: die Olympischen Spiele 2026.

Über ihre Ambitionen in Mailand und Cortina sowie ihre weitere Karriereplanung gibt Smith am Sonntag ab 19:55 Uhr im «Sportpanorama» Auskunft. Moderiert wird die Sendung von Rainer Maria Salzgeber.

Für einen Studio-Besuch können Sie sich hier anmelden.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)