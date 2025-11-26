Fanny Smith hat in ihrer Karriere schon so vieles erreicht: Die inzwischen 33-jährige Waadtländerin ist zweifache Weltmeisterin, zweifache Olympia-Bronzegewinnerin und vierfache Gesamtweltcup-Siegerin.
Genug hat Smith aber noch nicht. Nachdem sich die erfolgreichste Schweizer Skicrosserin im vergangenen Winter mit dem Gewinn der Goldmedaille an der Heim-WM im Engadin einen Traum erfüllte, steht nun das nächste Highlight vor der Tür: die Olympischen Spiele 2026.
Über ihre Ambitionen in Mailand und Cortina sowie ihre weitere Karriereplanung gibt Smith am Sonntag ab 19:55 Uhr im «Sportpanorama» Auskunft. Moderiert wird die Sendung von Rainer Maria Salzgeber.
Für einen Studio-Besuch können Sie sich hier anmelden.