Vor dem Skicross-Saisonstart macht Fanny Smith Halt im «Sportpanorama» und spricht über ihre Ambitionen im Olympia-Jahr.

Legende: Äusserst erfolgreiche Saison 2024/25 Fanny Smith strahlt mit der grossen Kristallkugel sowie ihren beiden WM-Medaillen. Keystone/Anthony Anex

Fanny Smith hat in ihrer Karriere schon so vieles erreicht: Die inzwischen 33-jährige Waadtländerin ist zweifache Weltmeisterin, zweifache Olympia-Bronzegewinnerin und vierfache Gesamtweltcup-Siegerin.

Genug hat Smith aber noch nicht. Nachdem sich die erfolgreichste Schweizer Skicrosserin im vergangenen Winter mit dem Gewinn der Goldmedaille an der Heim-WM im Engadin einen Traum erfüllte, steht nun das nächste Highlight vor der Tür: die Olympischen Spiele 2026.

Über ihre Ambitionen in Mailand und Cortina sowie ihre weitere Karriereplanung gibt Smith am Sonntag ab 19:55 Uhr im «Sportpanorama» Auskunft. Moderiert wird die Sendung von Rainer Maria Salzgeber.

Für einen Studio-Besuch können Sie sich hier anmelden.