Beachvolleyball: Vergé-Déprés müssen sich in 3 Sätzen beugen
Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind am Elite16-Turnier in Rio de Janeiro nicht über die Viertelfinals hinausgekommen. Gegen Molly Shaw und Kelly Cheng aus den USA verlor das Schwestern-Tandem eine enge Partie 21:19, 19:21, 13:15. Die Schweizerinnen dürfen sich allerdings nicht beklagen, denn sie hatten die Viertelfinals als Lucky Loser erreicht. Nach zwei 2-Satz-Siegen in der Gruppenphase hatten sich die Bernerinnen in den Achtelfinals dem italienischen Duo Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth in der ersten K.o.-Runde 19:21, 21:18, 13:15 geschlagen geben müssen.