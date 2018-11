Aktuell belegt CL-Neuling Fribourg Olympic in der Gruppe B mit 2 Punkten den 7. und vorletzten Rang. Am 5. Spieltag treten die Schweizer am Dienstag in Nanterre an – einem Gegner auf Augenhöhe. Auch der Tabellenletzte aus Frankreich hat neben drei Niederlagen einen Sieg auf dem Konto.

Fribourg Olympic fuhr seinen bisher einzigen Sieg zuhause gegen Opava (97:79) ein. Nanterre hingegen unterlag den Tschechen auswärts 67:74. Umgekehrt punkteten die Franzosen beim 81:57 in Bonn, während Fribourg Olympic gegen die Deutschen eine knappe Heimniederlage einstecken musste.

Einen Favoriten im Kellerduell der Gruppe B auszumachen ist daher schwierig. Das Spiel können Sie am Dienstag um 20:20 Uhr in unserer Sport App im Livestream mit dem französischen Kommentar von RTS sehen.