Der Genfer trug zum 132:101-Sieg der Houston Rockets über die Memphis Grizzlies 23 Punkte bei.

Capela läuft kurz vor Playoffs zur Hochform auf

Legende: Glänzte mit 23 Punkten Clint Capela. Keystone/MICHAEL WYKE

Clint Capela gelang zum Abschluss der Regular Season die statistisch klar beste Leistung der Saison. Der Genfer trug zum 132:101-Sieg der Houston Rockets über die Memphis Grizzlies 23 Punkte bei und liess sich zudem 13 Rebounds gutschreiben. Seine bisherigen Höchstwerte waren 10 Punkte und 7 Rebounds.

Historisch: Capela trifft erstmals von der 3-Punkte-Linie

Die Rockets können somit in den anstehenden Playoffs auf einen Capela in Hochform zählen. Die Texaner treffen auf die Los Angeles Lakers, die Kalifornier geniessen Heimrecht. Es kommt zum prominenten Aufeinandertreffen zwischen Kevin Durant (Rockets) und LeBron James sowie den aktuell verletzten Luka Doncic (beide Lakers). Die erste Partie findet in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles statt.

Clippers in Play-In gegen Warriors

Die L.A. Clippers, bei denen Yanic Konan Niederhäuser wegen einer Fussverletzung bis Saisonende ausfällt, schlugen die Golden State Warriors zuhause 115:110. in den Play-Ins kommt es zur Neuauflage dieses Duells.

Washington, das längst keine Chance mehr auf die Playoffs hatte, verlor ohne Kyshawn George gegen Cleveland 117:130.

Resultate