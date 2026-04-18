Die Saison ist für den Meister von 2022 mit Superstar Stephen Curry vorzeitig zu Ende.

Legende: Vorzeitiges Saisonende Stephen Curry. Mark J. Rebilas / Imagn Images via Reuters

Die Golden State Warriors um Stephen Curry haben die NBA-Playoffs verpasst. Das Team aus Kalifornien verlor das entscheidende Play-in-Spiel auswärts gegen die Phoenix Suns 96:111.

Die Warriors traten zum dritten Mal in Folge im Play-in an, wobei sie einzig im letzten Jahr den Einzug in die Playoffs schafften. Die Franchise, die zwischen 2015 und 2022 viermal Meister wurde, kämpfte die gesamte Saison mit Verletzungsproblemen und einem alternden Kader. Neben Curry fehlten immer wieder wichtige Stützen, unter anderem Jimmy Butler wegen eines Kreuzbandrisses.

Curry enttäuscht

Curry, mit 38 Jahren weiterhin Schlüsselspieler, fand gegen Phoenix kaum ins Spiel und blieb mit 17 Punkten unter den Erwartungen. Die Warriors lagen nach zwei Vierteln nur knapp zurück, konnten jedoch in der zweiten Hälfte nicht mehr entscheidend reagieren. Phoenix trifft nun auf die Oklahoma City Thunder.

In der Eastern Conference sicherten sich die Orlando Magic mit einem deutlichen 121:90 gegen die Charlotte Hornets das letzte Playoff-Ticket und treffen nun auf die Detroit Pistons.

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