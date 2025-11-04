Houston setzt in der NBA seine Erfolgsserie fort. Das Team von Clint Capela kommt gegen Dallas zum 4. Sieg de suite.

Capelas Rockets weiter im Schuss – Niederhäuser muss ins Farmteam

Legende: Reitet mit seinem Team auf der Erfolgswelle Clint Capela. Reuters/Thomas Shea

Mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen war der Saisonauftakt für Houston nicht gerade optimal. Inzwischen haben sich die Rockets aber gefangen. Zuhause gegen die Dallas Mavericks resultierte beim 110:102 der bereits 4. Sieg in Serie.

Den neuesten Erfolg errangen die Rockets in einer ausgeglichenen Partie, in der der grösste Vorsprung 9 Punkte betrug. Diese Differenz schuf das Heimteam im 4. Viertel. Der Schweizer Clint Capela steuerte 4 Punkte und 8 Rebounds bei.

Wizards erneut geschlagen

Weiter nicht vom Fleck kommt Kyshawn George mit Washington. Die Wizards bezogen mit dem 102:119 gegen die New York Knicks im Madison Square Garden die 6. Niederlage im 7. Spiel. George beendete die Partie mit 15 Punkten.

Yanic Konan Niederhäuser gehört zumindest vorläufig nicht mehr zum Kader der Los Angeles Clippers. Der Freiburger, dem zuletzt eine Knöchelverletzung zu schaffen machte, kommt nach einem Entscheid der Verantwortlichen der Franchise aus Kalifornien nunmehr in der zweitklassigen G League beim Farmteam San Diego Clippers zum Einsatz.

Passend zum Thema Neu bei den Clippers Dank ganz viel Rüebli: Niederhäuser will zum Pionier werden

Resultate